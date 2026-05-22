長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情

政府宣布按2026至27年度《財政預算案》措施，向合資格領取綜合社會保障援助、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼等人士，以及在職家庭津貼住戶，發放相當於一個月的一次性額外款項。有關款項於5月22日起陸續以自動轉帳方式存入受助人的指定銀行戶口，預計惠及約176萬名社會保障受助人及約5.6萬個職津住戶，受助人毋須另行申請。

逾180萬市民受惠 自動轉帳毋須申請

政府表示，於2026年4月29日合資格領取社會保障金額的人士，以及在2025年10月1日至2026年4月29日期間提交申請並最終獲批的職津住戶，均符合資格領取是次一次性額外款項。合資格受助人由5月22日起將陸續獲發有關款項，資金會以自動轉帳方式存入合資格人士或住戶在香港的指定銀行戶口，市民不必另行辦理申請手續。

政府宣布按2026至27年度《財政預算案》措施，向合資格領取綜合社會保障援助、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼等人士，以及在職家庭津貼住戶，發放相當於一個月的一次性額外款項。

涉款近65億元 設熱線供市民查詢

是次派發額外津貼的措施，估計約有176萬名社會保障受助人，以及約56,000個領取在職家庭津貼的住戶受惠，總共涉及約64億8,600萬元額外開支。

如社會保障金額領款人有任何查詢，可致電社會福利署熱線（2343 2255）或聯絡所屬的社會保障辦事處；至於領取職津的住戶如有疑問，則可致電在職家庭津貼辦事處的熱線（2558 3000）查詢。

資金會以自動轉帳方式存入合資格人士或住戶在香港的指定銀行戶口，市民不必另行辦理申請手續。資料圖片

領取綜援可獲發放的金額：

綜援計劃 額外款項金額（元） 受助人類別 單身人士 家庭成員 長者（健全／不同程度殘疾） 4,345 – 7,385 4,085 – 6,765 成人（健全／不同程度殘疾） 3,055 – 7,385 2,195 – 6,765 兒童（健全／不同程度殘疾） 3,680 – 7,915 2,435 – 7,300

領取公共福利金計劃可獲發放的金額：

高齡津貼：1,675

長者生活津貼：4,345

普通傷殘津貼：2,140

高額傷殘津貼：4,280