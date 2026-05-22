天氣酷熱｜天文台料連續9日氣溫達30℃ 下周二、三酷熱飆升達33℃

位於南海北部的高空反氣旋正逐漸增強。天文台今日（22日）預料高空反氣旋會在周末至下周中期覆蓋華南沿岸，廣東地區天色普遍晴朗，天氣持續炎熱，下周二（26日）及周三（27日）更是天氣酷熱，最高氣溫達33℃。

天文台指一股偏南氣流正影響華南沿岸，預測本港今日天氣大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，氣溫介乎27°C至32°C。吹和緩偏南風。

根據天文台九天天氣預告，天文台指隨着影響廣東的高空擾動遠離，今日（22日）該區天色好轉。預料高空反氣旋會在周末至下周中期覆蓋華南沿岸，廣東地區天色普遍晴朗，天氣持續炎熱，由今日（22日）起連續9日，最高氣溫均超過30°C，而周六（23日）至下周五（29日）高達32°C，下周二（26日）及周三（27日）更是天氣酷熱，氣溫飆升至33℃。

5.21首發紅雨警告 集中新界北區錄逾100毫米雨量

天文台亦發表《天氣隨筆》，指於5月21日凌晨發出今年首個紅色暴雨警告信號。受偏南氣流及高空擾動影響，珠江口一帶自5月20日起持續出現強對流天氣，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台遂於晚上9時正發出黃色暴雨警告信號。初期雨區影響較為局部，但主要集中在新界北區發展，該區錄得超過100毫米雨量，引發局部地區水浸風險。

大氣各層的暴雨機制。天文台圖片

5月20日晚上9時正的天氣雷達圖像。天文台圖片

雨帶擴展及累積雨量增 凌晨改發紅雨

因應雨勢，天文台接連發出「局部地區大雨提示」及「新界北部水浸特別報告」。由於累積雨量較高，山泥傾瀉風險增加，土力工程處與天文台於5月21日凌晨聯合發出「山泥傾瀉特別提示」。隨雨帶持續擴展至本港其他地區，天文台於凌晨2時40分發出今年首個紅色暴雨警告信號，期間廣泛地區錄得超過50毫米雨量。直至清晨5時後雨勢明顯減弱，天文台改發黃色暴雨警告信號，並於早上9時30分取消所有暴雨警告。

天文台拆解大雨隨機性與警告準則

天文台解釋，影響香港的大雨發展及移動往往具隨機性。當廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30、50或70毫米大雨時，當局便會相應發出黃、紅或黑色暴雨警告。若大雨僅影響局部地區（例如個別地區錄得每小時超過70毫米大雨），則會發出「局部地區大雨提示」；若新界北部低窪地帶面臨水浸風險，則會發出「新界北部水浸特別報告」，以提醒市民及早採取防禦措施。