網約車︱傳發牌1.5萬個 Uber稱「不尋常」：車費恐飆七成 迪士尼返灣仔逾430元

政府早前向立法會提交規管網約車文件，引述坊間意見指建議發牌1萬至1.5萬個。Uber全球公共政策主管Andrew Byrne表示，若發牌上限定於1.5萬個，活躍司機人數將減少逾一半，高峰時段乘客等候時間延長一倍，車費更可能上漲高達七成，「若發牌數目更低，所有影響將更嚴重」。他強調，Uber不會考慮放棄香港業務，亦樂意遵守法規與分享平台數據，敦促政府權衡實際影響，保障市民日常通勤及生計，「目前市場上有逾3萬名司機，低於這個數字的任何上限，都可能對叫車時間，以及車費產生一定影響。」

限制網約車發牌數「非常不尋常」

Andrew Byrne指，現時市場上網約車數目，是反映這項目服務的需求，以及欲透過提供服務賺取收入的司機人數。他稱，理解香港是獨特的城市，但認為相對內地、澳洲、倫敦或世界大多數國際城市，限制網約車發牌數目「非常不尋常」，「這些城市通常讓市場決定所需司機數量，讓平台有效地配對供需，盡可能提供最佳服務。」

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Uber：六成平台司機每周駕駛少於20小時

Andrew Byrn說，過去一年逾3萬名司機透過Uber平台賺取收入，若發牌上限定於1.5萬個，將有超過一半司機失去收入來源。與此同時，六成使用平台的司機每周駕駛時間少於20小時，嚴格的營運門檻將剝奪他們的彈性工作機會，「損害那些僅僅為補貼家用而使用應用程式的普通市民利益。」

就限制配額數目的影響，Uber香港總經理鍾志霆補充，現時由香港迪士尼樂園返回灣仔的行程，車費約250元，未來特定時段可能超過430元。另外，單日高峰與非高峰時段之間，網約車的需求波動高達六成六，因此保持靈活供應至關重要，「這還沒有考慮到外部事件，例如大型演唱會結束後遇到惡劣天氣如颱風，在這種情況下，峰值需求實際上會更高。」

倡採用平台統一綜合保單

Andrew Byrne建議，須根據實際需求制定初始發牌數量，以免對乘客造成直接影響，同時保障消費者的選擇權；其次，政府應優先考慮發牌予依賴網約車收入維持生計的司機，保障他們的生計，並確保牌照不會閒置。政府亦應根據議定客觀指標作季度檢討，以便按實際情況，動態調整配額數目，「使用者能否在需要時叫到車，能否透過平台成功叫到車，我認為這將是關鍵指標。使用者需要等待多久、深夜等候是否有安全隱憂、對於乘客來說是否夠方便、乘車費用是多少，這些都非常重要。」

至於政府規定網約車需購買第三者保險，Andrew Byrne倡採用「平台統一綜合保單」模式，而非要求司機自行購買保險，「從管理角度看，對於像Uber這樣的公司和保險公司而言，管理單一保單比管理1萬份單獨的保單要簡單得多。」

記者：蕭博禧

攝影：吳艷玲