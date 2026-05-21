屠龍小隊案｜高院頒令充公3人逾67萬眾籌款項 指屬「恐怖分子財產」

2019年12月8日民陣遊行串謀設置炸彈殺警案，主腦吳智鴻及「屠龍小隊」隊長黃振強前年分別判囚23年10個月及13年半，處理眾籌資金的女被告劉佩凝則罪脫。律政司周一向高等法院申請充公3人銀行帳戶眾籌款項共逾67萬元，指明款項均用作支援案發當日恐怖活動，法官張慧玲當日批准申請。張官今公佈書面理由，指證據強而有力，接納3人帳戶屬「恐怖分子財產」用以資助恐怖主義行為，故批准申請。

劉佩凝按黃振強指示管理眾籌頻道

律政司早前向高等法院申請充公令，充公黃振強、吳智鴻及劉佩凝所得眾籌款項共674,860元。黃振強及吳智鴻不反對充公，劉佩凝則缺席聆訊亦沒有律師代表，律政司由資深大律師陳浩淇等代表。

律政司一方陳詞指，「屠龍小隊」隊長黃振強及主腦吳智鴻為要求政府回應「五大訴求」，策劃在2019年12月8日民陣大遊行期間執行「殺警計劃」，在灣仔軒尼詩設置大小炸彈埋伏警方，藉破壞親政府店舖誘警到場後引爆，槍手再於高處亂槍掃射，2人一同承認串謀對訂明標的之爆炸罪，前者再承認串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，後者再承認意圖危害生命而管有槍械及彈藥罪，根據《反恐條例》2人乃恐怖分子。律政司另指負責眾籌的劉佩凝按黃振強指示管理眾籌頻道，雖然受審後被陪審團裁定罪脫，惟亦屬與恐怖分子有聯繫者。

帳戶款項用以資助恐怖主義行為

律政司指出2019年11月至12月間，劉佩凝帳戶曾收取了約105萬元，而劉佩凝11月只得不足3000元微薄薪金；黃振強帳戶則有個別人士捐款用以購置裝備，曾收取約71萬元，2人帳戶交易異常地多，暗示屬眾籌款項。律政司轉指吳智鴻曾聯繫贊助人支持其計劃，提供資金予黃振強購買裝備，又斥資支付眾人台灣軍訓開支，加上從其搜來的大量槍械彈藥炸藥，因此認為3人帳戶屬「恐怖分子財產」，用以資助恐怖主義行為。

張官認同證據強而有力，接納律政司說法遂批准申請，充公3人銀行存款631,960元，以及吳智鴻另有現金約4萬元，合共674,860元。

案件編號：HCMP2021/2025

法庭記者：陳子豪