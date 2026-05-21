涉荔景站偷拍女子裙底 休班警擬不認罪

39歲休班男警涉於去年8月，在港鐵荔景站偷拍女子裙底，被控非法拍攝或觀察私密部位罪，目前已被停職。案件今於沙田裁判法院再提堂，男警擬不認罪，惟暫時未有大律師代表。裁判官彭亮廷關注無大律師的情況下，難以安排審訊，遂將案件再押後至6月17日提訊。期間男警續獲保釋。

被告何家俊今無法律代表，他表示因今日只是答辯，故想節省堂費，惟事務律師尚未推薦大律師。被告打算不認罪，彭官直言無大律師的情況下，難以預計審期或商討爭議點，被告多次謂「抱歉閣下」。彭官終應控方建議押後案件至6月17日再訊，喻被告下次至少帶同事務律師出庭。

被告何家俊被控於2025年8月1日在香港，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出上述行為，及不理會上述行為是否獲得X同意。

案件編號：STCC759/2026

法庭記者：雷璟怡