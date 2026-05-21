牛頭角車禍│涉駕的士剷行人路撞死兩女途人 七旬司機被控危駕致他人死亡

牛頭角上周三（13日）發生奪命交通意外，七旬的士司機涉撞死兩名女途人，被控危險駕駛引致他人死亡等4罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，被告坐輪椅出庭應訊，暫毋須答辯，控方申請將案件押後至8月13日再訊，待警方進一步調查，獲署理主任裁判官鍾明新批准，期間被告准以5萬元保釋，另須交出駕駛執照、不得離開香港及每周到警署報到一次。

被告今早坐輪椅、戴上醫用胸部固定器出庭應訊，辯方指被告現時行動不便，須其親人協助推輪椅。控方庭上透露，被告原被控1項危險駕駛引致他人死亡及3項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，基於案件進展而修訂控罪，改控被告兩項危險駕駛引致他人死亡及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。被告在法庭讀出控罪後，表示「明白」。

70歲被告吳錦昌，被控於2026年5月13日，在秀茂坪振華道與彩霞道交界彩覆道休憩處入口在道路上危險駕駛的士，引致徐慧頤及徐潔瑩死亡；另於同日同地危險駕駛的士，引致楊志雄及馬秀萍身體受嚴重傷害。

案件編號：KTCC1011/2026

法庭記者：黃巧兒