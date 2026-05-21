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蚊患︱白紋伊蚊誘蚊器指數上升 食環署：趨勢與過往幾年相若  區議員倡引入創新科技協助滅蚊

社會
更新時間：09:40 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:40 2026-05-21 HKT

食環署公布5月新一批白紋伊蚊誘蚊器指數，14個監察地區的誘蚊器指數高於10%，大圍白紋伊蚊誘蚊器指數更高達46%。食環署表示已加強滅蚊及執法行動，沙田區議員則建議政府引入無人機等創新科技協助滅蚊。

食環署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）孔世傑今（21日）在電台節目表示，每年4月至9月是白紋伊蚊的活躍期，受氣溫及雨量影響誘蚊器指數會較高，目前的蚊患趨勢與過往幾年相若。針對大圍區指數高達46%。他解釋，若指數達到40%或以上，屬於第四級的最高級別，反映區內白紋伊蚊的分布已經非常廣泛，提醒市民要加強在區內的防蚊意識，及採取適當的滅蚊、防蚊措施。

加強宣傳提高市民滅蚊意識

孔世傑表示，滅蚊工作一直沒有停止，署方亦降低了強化滅蚊工作指數的門檻，加強資訊發放，協調跨部門及跨界別的協作，及善用科技滅蚊。面對大圍區的嚴重蚊患，食環署會召開跨部門地區的滅蚊工作小組，連同相關的持份者，及政府部門一同找出蚊患高危的地方，集中資源採取針對性和持續性的滅蚊工作，包括會在合適的地方裝設新型捕蚊器，噴灑霧化殺蟲劑，同時會加強宣傳教育，提高市民的滅蚊意識。

在滅蚊技術應用上，孔世傑解釋，署方會因應不同場景採用合適科技，例如在植被或茂密叢林使用滅蚊機械狗或傳統背負式噴霧機，大範圍地區則使用大型機械噴霧機。署方已立即分析數據，並針對私人屋苑、公共屋邨、學校、公園及地盤等地點展開巡查。在巡查中發現部分地盤或屋苑有蚊蟲滋生，已立即採取檢控行動；同時亦向部分有積水問題的屋邨管理公司及場所發出法定通知書，要求盡快清除積水。

倡引入無人機滅蚊遏止蚊患

沙田區議員陳壇丹在同一節目上表示，近期落區時接獲不少街坊及工友反映蚊患嚴重。他分析指，除了一般恆常的蚊患黑點， 例如花槽或者路面的沙井、 斜坡等都會有蚊蟲滋生外，近期區內亦有多項道路工程及新建樓宇工地。他指出，工地內的竹棚、水馬的窿都容易積水，若清潔公司或管理公司稍有忽略，便會淪為蚊蟲滋生溫床。

陳壇丹透露，雨季前已聯同食環署及房署等部門實地視察，加強清理渠道水浸黑點及施放蚊沙，未來會到大圍區加密清潔。他提到，目前食環署的自動化霧化機在斜坡地形使用時受到物理限制，建議政府效法大灣區或其他國家如新加坡，引入無人機或物聯網智能捕蚊產品，以創新科技進一步處理滅蚊工作。

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食環署新科技 機械狗無人機出動滅蚊 新捕蚊器同步防治幼蟲成蚊
 

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