食環署新科技 機械狗無人機出動滅蚊 新捕蚊器同步防治幼蟲成蚊

本港前日(21日)錄得今年首宗本地登革熱感染個案，為防範蚊患，食環署積極引入新科技滅蚊，包括使用新型捕蚊器、滅蚊機械狗、電動爬梯機及無人機等。而根據2025年白紋伊蚊誘蚊器指數顯示，本港整體蚊患情況持續有所改善，錄得的最高每月全港平均指數為9.5%，較2024年（14.0%）及2023年（16.4%）明顯下降，且去年基孔肯雅熱亦未在社區進一步傳播。

食環署潔淨及防治蟲鼠組高級總監孔世傑接受訪問時表示，署方已在恒常滅蚊工作中引入可同時防治幼蟲和成蚊的新型捕蚊器，其原理是吸引雌蚊飛入捕蚊器，使其沾上白僵菌及抑制蚊子幼蟲生長的昆蟲生長調節劑，並利用雌蚊將昆蟲生長調節劑帶到其他水體，令其他水體中的幼蟲也不能發育為成蚊，雌蚊本身亦會因感染白僵菌而死亡。

食環署已於全港各區放置2000多個新型捕蚊器，多個政府部門亦已在其管理的場地使用新型捕蚊器。此外，食環署聯同教育局會陸續在教育局註冊的中學、小學及特殊學校內設置新型捕蚊器，以協助校園進一步加強蚊患防治工作。

其中佛教葉紀南紀念中學已安裝3個新型捕蚊器，校長林志煒表示，以往學校應對蚊患高峰期，需聘請滅蟲公司進行噴灑蚊油等傳統工作，費用動輒以萬元計，且成效有限，是次捕蚊器的設置等均由食環署免費提供，「這對學校來說是一個好消息，政府建立了一個基本的安全網。」他預計，配合新科技後，未來在滅蚊資源上的支出將大幅減少。

食環署亦引入一部滅蚊機械狗協助滅蚊工作，並計劃未來再增添兩部。署方會將超低微量噴霧槍安裝在機械狗背上，遙距操控機械狗深入叢林及植被茂密地方等應用場景，以獲得更佳的控蚊效果。機械狗已於去年9月開始進行實地試驗，並於12月在青衣自然徑協助執行霧化滅蚊工作。孔世傑指，每部滅蚊機械狗成本約162萬元，而署方在2024-2025年度防治蟲鼠服務的開支為8.46億，2025-2026年度為8.11億，顯示引入科技在開支方面能達致一定程度的節省。

食環署利用高精準度專業測繪用的無人機，在地形複雜及植被茂密的山坡地區進行拍攝，以精準識別積水及潛在蚊子滋生地。

食環署利用高精準度專業測繪用的無人機，在地形複雜及植被茂密的山坡地區進行拍攝，以精準識別積水及潛在蚊子滋生地。

佛教葉紀南紀念中學校長林志煒。

另外，食環署在山坡及階梯較多的地區使用電動爬梯機，以協助運送滅蚊及霧化設備，包括滅蚊機械狗、除害劑、個人防護裝備等重型物資，有助減輕前線人員的體力負擔及縮短搬運時間。署方亦已應用大型超低微量噴霧器在恆常滅蚊工作，該種噴霧器適合於大面積範圍進行超低微量霧化處理，而噴射距程亦較現有的背負式噴霧器遠，可更有效在樹木茂盛的地點殺滅成蚊。

為提升防治蚊患工作的效率，食環署利用高精準度專業測繪用的無人機，在地形複雜及植被茂密的山坡地區進行拍攝，並製作高解析度照片，以精準識別積水及潛在蚊子滋生地，制定具針對性的滅蚊工作。無人機可在短時間內覆蓋廣泛地區，大幅縮短巡查時間及減少人手需求，並減少前線人員須親身進入高危或難以到達位置的需要。

食環署現亦正積極研究在本港應用「以蚊治蚊」，即利用攜帶人工感染沃爾巴克菌的雄蚊防治白紋伊蚊。署方正與相關科研機構探討在香港應用有關技術的可行性，在條件成熟時會安排進行測試。

記者：蔡思宇