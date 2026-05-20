涉訛稱他人正受查索40萬元及管有假廉署委任證 19歲男學生被控4罪保釋候訊

19歲都會大學商業管理男學生涉管有虛假廉政公署委任證，以及訛騙他人正遭刑事調查，索要40萬元等，被控欺詐、洗黑錢及有意圖而管有虛假文書等4罪。案件今於九龍城裁判法院首度提堂，裁判官曾宗堯應申請押後案件至6月17日再訊，期間被告獲准以5千元等條件保釋。

被告高培森，被控一項欺詐罪、2項洗黑錢罪，其中一項為欺詐罪的交替控罪，以及一項有意圖而管有虛假文書罪。他被控於2024年11月8日至12月4日之間，在香港與另一身份不明人士，向林秀華謊稱（i）林正接受刑事調查；及 (ii)林須就該調查支付港幣40萬元；並意圖欺詐，誘使林支付港幣40萬元及/或出售價值約港幣15萬元的股份，而導致被告及另一身份不明人士獲益，並損害或極有可能損害林秀華的利益。

被告另被控於2024年11月28日與12月2日之間，在香港知道或有合理理由相信港幣40萬元；以及於同年9月16日與12月1日之間，知道或有合理理由相信滙豐銀行帳戶內的160,498.07港元，直接或間接代表可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。被告亦被控在2024年11月8日，知道或相信一張廉政公署委任證屬於虛假，而控制該文書，意圖由他或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真，並因此而作出或不作某些作為。

案件編號：KCCC1440/2026

法庭記者：雷璟怡