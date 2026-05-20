Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉訛稱他人正受查索40萬元及管有假廉署委任證 19歲男學生被控4罪保釋候訊

社會
更新時間：17:48 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:48 2026-05-20 HKT

19歲都會大學商業管理男學生涉管有虛假廉政公署委任證，以及訛騙他人正遭刑事調查，索要40萬元等，被控欺詐、洗黑錢及有意圖而管有虛假文書等4罪。案件今於九龍城裁判法院首度提堂，裁判官曾宗堯應申請押後案件至6月17日再訊，期間被告獲准以5千元等條件保釋。

被告高培森，被控一項欺詐罪、2項洗黑錢罪，其中一項為欺詐罪的交替控罪，以及一項有意圖而管有虛假文書罪。他被控於2024年11月8日至12月4日之間，在香港與另一身份不明人士，向林秀華謊稱（i）林正接受刑事調查；及 (ii)林須就該調查支付港幣40萬元；並意圖欺詐，誘使林支付港幣40萬元及/或出售價值約港幣15萬元的股份，而導致被告及另一身份不明人士獲益，並損害或極有可能損害林秀華的利益。

被告另被控於2024年11月28日與12月2日之間，在香港知道或有合理理由相信港幣40萬元；以及於同年9月16日與12月1日之間，知道或有合理理由相信滙豐銀行帳戶內的160,498.07港元，直接或間接代表可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。被告亦被控在2024年11月8日，知道或相信一張廉政公署委任證屬於虛假，而控制該文書，意圖由他或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真，並因此而作出或不作某些作為。

案件編號：KCCC1440/2026
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
5小時前
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
22小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
23小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
好人好事
6小時前
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
05:12
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
4小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
8小時前
越南23歲千萬粉絲女網紅宣布確診血癌 淚訴不煙不酒但兩習慣拖垮身體
即時國際
9小時前