拍拖三個月疑生嫌隙 青年涉連環強姦毆打女友 事主出庭哭訴傷口流膿恐遭「打死」

24歲無業男涉3年前屢次質疑女友另結新歡，或與朋友外出會面沒有報備，同居爭吵不休下多次毆打及強姦女友。他否認5項強姦及3項襲擊傷人罪，案件今於高院開審。女事主供稱，兩人拍拖後一個月內，被告發現她在沒有報備下與朋友見面遊玩，其後屢次舊事重提，在X提出分手後情緒激動，大力掌摑、揮拳打腦打眼及掐頸等，造成傷口流膿，並多次強迫性交，又因被告曾自稱是「古惑仔啲身份背景嘅人」，X不敢離開被告家，更不敢面對面提出分手。

願認較輕普通襲擊罪不獲控方接納

案發時21歲的男被告麥嘉豪，被控5項強姦罪及3項襲擊他人致造成身體傷害罪。控罪指，麥嘉豪在2023年10月29日、2023年10月31日、2023年11月2日、2023年11月5日，在屯門湖景邨某單位5度強姦X；另在同地於2023年10月29日及2023年11月2日，3度襲擊X致其身體受傷。

控方是香媛大律師在庭上指，被告被捕後在錄影會面下承認他與X的確多次性交，但辯稱性交均屬X自願，他亦承認曾掌摑X 5至6次，即承認在2023年10月29日及31日曾掌摑X，他不承認該2項襲擊傷人罪，惟願意改認較輕的2項普通襲擊罪，但不獲控方接納。

控方開案陳詞指，涉案8罪發生於2023年10月29日至2023年11月5日，被告期間涉嫌多次毆打及強姦X。被告麥嘉豪與19歲女事主X於2023年7月相識並發展成情侶，X偶爾在被告住所過夜。

被告疑女友有新歡屢掌摑施襲迫令性交

女事主X出庭供稱，兩人2023年7月開始拍拖，被告翌月發現她隱瞞曾外出與朋友會面遊玩。X憶述被告質疑她「點解要瞞住佢，同啲朋友出去玩」，她當時認為與朋友見面只是小事，「我都有自己私人空間」，惟被告不接受解釋，被告「好嬲、情緒激動」，但兩人維持情侶關係。X指她此後已「唔再出去玩」，但被告每隔一段時間便會重提舊事，不斷責罵X。

X每星期一般有三日留宿被告家中，通常是星期五、六及星期日。X在2023年10月27日到被告家，兩日後被告重提她隱瞞與朋友外出一事。X指被告「無啦啦攞番件事出嚟講」，她便致電朋友傾訴，被告在旁發現後不滿並稱：「你同邊個講電話？做乜又同人哋講我哋啲嘢？搞到我好樣衰！」被告隨後掌摑她十多巴掌，令她視線模糊。

被告問X「係咪想分手」，X承認後遭被告掐頸掌摑耳光，X哭泣反抗，繼而遭強迫性交，過程長達約45分鐘，被告在體內射精，未有使用安全套。X因恐懼不敢離開，擔心被告騷擾其家人，憶述「佢話佢係古惑仔啲身份背景嘅人」。

女友提分手不果再遭以襲擊擔心會被打死

2023年10月31日，X外出到附近公園，透過WhatsApp提出分手，「不如我哋分開，我唔想一齊啦」，被告隨即尋獲並強行拉X回住所。其後2度強迫X為他口交及性交，每次過程約45至60分鐘，並在X體內射精。被告當晚更召朋友到家中打麻將，X因面部傷勢，戴帽及口罩遮掩，僅以「我唔舒服，費事傳染你哋」來推搪。

2023年11月2日凌晨，被告再度重提舊事，情緒激動下以拳頭及膠椅毆打X頭部及面部，直至「打到張膠椅爛埋、X跌坐地上」才停手，被告隨後再強迫X性交。2023年11月5日，X又再一次被迫性交，她最終決定離開被告家，解釋指：「我忍受唔住⋯⋯驚再咁落去會無命番去見屋企人，驚再咁落去畀佢打死」。

控方開案陳詞提及，被告每次性交均沒有使用安全套，並在女事主X體內射精。X其後在家人陪同下到醫院求診並報警，醫生與警方分別檢查及拍攝其傷勢。

案件編號：HCCC56/2025

法庭記者：劉曉曦