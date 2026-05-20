中環擬建行人隧道改善交通接駁 明年起施工不礙年底冬日盛事

以往從港鐵中環站出站前往海濱，往往要走出路面，繞到環球大廈對出天橋才能接駁，遇到暴雨、暴曬天氣或使用輪椅、嬰兒車人士，往往造成不便。政府計劃推展首條駁通港鐵中環站至中環海濱的全天候、無障礙行人隧道，接駁港鐵站與附近新舊商業大廈，便利市民出行。

中環新海濱三號用地綜合商業項目座落維港海濱重要位置，將打造成香港的嶄新地標，並藉此契機加強中環內陸和海濱的連繫度和暢達性。發展商自2022年分兩期展開建造工程，首期發展2027年完成，餘下發展預期2032年或之前落成。

行人隧道駁通中環港鐵站與海濱 大幅提升區內交通連通性

發展局在社交網站發文表示，發展項目特色之一，亦是過去廣泛諮詢的結果，就是通過用地由發展商興建一個四通八達、多層無障礙連接起附近公交、商廈和海濱設施的行人網絡系統，包括興建連接三號用地及港鐵中環站的新行人隧道。落成後，市民將可沿該全天候無障礙通道由港鐵中環站車站，經三號用地的商場通往其他商廈以至海濱，惠及廣大公眾。無論對輪椅使用者、推嬰兒車出行人士還是普通市民來說，都將會帶來方便，建成後無須走出路面或繞道到環球大廈對出行人天橋便可到達中環海濱。

發展局表示，擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南（近終審法院）的皇后像廣場。工程須於該地點進行，是由於擬建行人隧道處於該處的地底，需在該處開洞挖掘隧道。由於工程地點屬中環核心範圍，地底的前海堤增加鑽探的複雜性，而擬建行人隧道距離地面較近亦須克服地面下陷的風險，所以有一定難度。發展商會在工程期間確保附近行人路暢通，工地外圍保持整潔，以免影響工程範圍以外的廣場部分及附近休憩地帶，以及實施臨時交通措施以減低交通影響。

政府促壓縮工期至四年 年底冬日盛事如期舉行

發展商預計不遲於2027年初開始興建行人隧道，為了減少工程期間對市民造成不便，發展局表示正積極與發展商進一步壓縮工期，爭取提速，用四年左右時間完成該隧道工程，年中再到中西區區議會，匯報工期最新安排和完工後廣場花園的美化工程。

另外就近日傳媒報道於皇后像廣場南邊廣場正進行的地磚翻新工程屬康樂及文化事務署的維修保養工作，屬短期完成的項目，亦是從美化環境出發，與行人隧道工程無關。

康文署回覆《星島頭條》查詢時指，皇后像廣場花園的南邊廣場於今年5月初起展開翻新工程，包括翻新牆身，以及更換地磚、觸覺引路徑和標誌牌等，工程範圍不涉昃臣爵士銅像。建築署估算工程開支約為340萬元，預計於今年第三季完成。康文署會按相關程序在中西區區議會「地區設施及工程委員會」5月21日的會議上作出匯報。

文體旅局回覆查詢時表示，位於皇后像廣場花園北面部分的擬建行人隧道的工程會於2027年初展開。旅發局於今年年底在皇后像廣場花園舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」將不會受到影響。有關活動詳情將於稍後公布。文體旅局、旅遊事務署和旅發局會與相關部門保持緊密聯繫，以確保將來舉辦的活動繼續保持吸引力。