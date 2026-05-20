宏福苑︱合安：1.27億退款最早下月10日發放 推專屬網頁助業主了解退款資料

獲委任為宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司，今日下午為宏福苑業主舉辦第二場網上簡介會，合安代表表示，最早下月10日向宏福苑業主派發退款支票，合共1.27億元。業權的唯一擁有人、遺囑執行人或遺產管理人及分權共有的業權，最早會於下月10日獲派發首輪退款，詳情會盡快公布。至於聯權擁有或「長命契」的業權擁有者，合安會在下月10日開始處理相關個案，讓業權擁有者選擇支票收款人。

已向土地審裁處申請延長舉行業主大會期限

合安指，如果業主已繳付六期維修費，首輪退款將視乎業權份數，可得8.5萬至9.9萬元。如已繳付五期維修費，首輪則可得6.1萬至7.1萬元。合安表示，關於出售業權的問題，業主可聯絡「解說專隊」，了解更多訊息。「解說專隊」已在不同地點設立服務站，有需要與「解說專隊」會面的業主可致電專責他們個案的專隊成員或政府公布的查詢熱線2129 8133預約會面。

合安表示，已在於上周三向土地審裁處提交申請，請求延長召開及舉行業主大會的規定時限，以保障全體業主的權益。根據《建築物管理條例》，土地審裁處就建管條例條文的釋義及執行的法律程序，具有聆訊及裁決的司法管轄權，因此相關申請符合《建管條例》的規定。

合安重申，宏福苑情況特殊，一系列核實業主身分的程序需時，即使合安已盡力，要依從《建管條例》的時間表召開及舉行業主大會確有實際困難；此外，合安亦要顧及已離世業主的遺產代理人的權利，他們須先取得遺囑認證或遺產管理書，才能合法代表遺產受益人行使業主的權利。

宏志閣升降機保養合約由龔如心慈善管理支付

合安又指，正積極跟進宏福苑簽訂的服務合約，目前已終止8份合約和相關服務，包括管理合約、園藝保養、天線系統保養、水泵保養、閉路電視及保安系統保養、消防、天台太陽能板及八達通控制閘巴系統工程招標。

至於處理中的8份合約服務範圍，則包括清潔、常務法律顧問、宏志閣會議室寬頻、保險、管理處電話和寬頻、石油氣、核數師及屋苑網站。新簽訂合約有1份，涉及宏志閣3部升降機保養合約，合約期為3個月，直至6月15日，費用並非由法團帳戶支付，而是由龔如心慈善管理有限公司撥款支付，合安會因應實際情況，決定後續安排。

推業主專屬網頁版面助業主了解退款資料

合安表示，已推出業主專屬網頁版面，協助業主了解退款等財務資料。合安代表稱，已於上月下旬向所有登記之宏福苑業主寄出信件，而信內提供登入宏福苑管理人網頁所需的用戶名稱及密碼，已有700多戶成功登入。若業主還未有收到，可以憑「郵政卡」前往大埔郵政局領取相關郵件，或聯絡合安、區議員尋求協助。

東華三院撥1000萬元提供免費法律援助

合安表示，東華三院撥出1000萬元，為宏福苑業主推出免費法律援助服務，為有需要的業主提供免費法律援助，預計可協助800至1000宗個案，名額先到先得。合安又表示，接受收購服務的宏福苑業主如果想使用此服務，必須透過「解說專隊」轉介並同意將個人資料轉交東華三院以處理申請。政府在確認有關單位的業主接受收購建議，並在業主同意下，將通過「解說專隊」將個案轉介予東華三院跟進。東華三院委託的律師團隊在收到轉介後，將盡快直接聯絡有關業主。

合安：宏志閣多處缺損須復修 至少3000萬元維修

合安表示，現時約3,000萬元的維修費用及約9個月的工程時間，僅屬初步技術估算，實際所需開支及工期須待完成正式招標程序後才能確定。當中，宏志閣大廈外牆約有三分之二的牆身表面及防水層尚未完工，會導致單位牆身滲水及加劇外牆剝落情況，因此要拆除金屬棚架，對內牆進行裂縫檢查，隨後進行防水層與水泥砂漿的修補批盪，再重新鋪上紙皮石，工序較為繁複，需要較長時間。

另外，宏志閣按《建築物（規劃）規例》的規定設有緊急車輛通道，施工期間，現有的路面需要鏟起，重新鋪上沙墊層，再鋪設混凝土路磚，預計需要三個月。宏志閣也要搭建有蓋行人通道，以保障居民安全。合安也表示，宏志閣消防系統需進行全面檢查、維修與復修，並通過全面測試後方可投入使用。現有的防雷系統已損毀，需要重新安裝並進行安全檢測。電力系統也必須進行全面檢查並修復所有缺陷，以取得完工證明書，方可恢復正常電力供應。

合安又指，後樓梯許多級咀已經破損，收邊磚亦有崩裂，必須先進行完整修補以提升安全性。天台和後樓梯積聚了大量垃圾，日前已清理了部分，後續會繼續推進。後樓梯的窗戶目前有破洞，未來的修補方案將採用採光度較高的玻璃磚封好。現時樓層牌及樓層數字已經消失，合安將安排重新翻漆。主要入口的緊急出口指示牌及大門均受到破壞，亦需維修。

固網電訊與電視訊號系統方面，都已遭到破壞，必須進行全面檢測、重新安裝及測試。食水及沖廁水系統，初步發現部分水缸有裂痕，需要先進行維修，清洗乾淨後才能注水使用。系統內的食水管及地下排水喉管也需要進行全面檢測。閉路電視系統需要進行全面檢測以確保屋苑保安。宏志閣目前僅使用臨時垃圾收集點，合安需要進一步檢查現時垃圾槽位置是否仍可使用，再作長遠安排。