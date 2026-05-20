患戀童癖補習老師認要7歲男童口交吞精 稱5歲時亦曾遭男老師性侵形成控制慾

補習老師在8個月期間為7歲男童上門補習時，以「訓練」為由要求男童為他口交及吞精，期間更以口罩將男童蒙眼。補習老師早前在荃灣裁判法院（暫區域法院）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，辯方今早引述心理報告指，被告在5歲時亦曾遭男老師性侵，形成被告想控制他人及打破規則的行為模式，被告患有戀童癖，重犯機會甚高。法官關注，被告案發時21歲，而男童X年僅7歲，2人有年齡差異，將案件押後至5月27日判刑，期間被告還押候懲。

幼時遭男老師性侵形成控制欲

24歲被告吳天宇，原被控13項向年齡在 16 歲以下的兒童作出猥褻行為罪，他早前承認其中9罪，餘下4罪則存檔法庭。控罪指，他在2023年8月9日至2024年4月10日，在九龍城某單位內非禮年齡16歲以下的男童X。

辯方引述心理報告指，被告出現無意識行為，導致他在表達情緒及理解社會規範上出現障礙，被告另患有自閉症，影響其人際關係。報告中續指，被告在5歲時遭男幼稚園老師性侵犯，形成被告想控制他人及打破規則的行為模式，惟被告否認有觀賞兒童色情物品及喜歡與兒童有性接觸，而案發時被告用口罩遮蓋事主的雙眼，嘗試降低對事主造成的影響，被告深感內疚及後悔，亦願意承擔責任，並會積極接受治療，以防止再犯。惟報告中強調被告患有戀童癖，重犯機會甚高。

藉口訓練要男童手淫口交兼吞精

案情指，被告自2023年8月起上門為7歲男童X補習，而X的父母均在外工作，只有家傭在家。被告於8月9日與X在房間上課時，被告要求X坐在他對面，被告隨後拿出自備的口罩，並戴在X的雙眼上，繼而要求X為他手淫，X依從。及至2024年3月，被告同樣用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

X對被要求吞下精液的事感到嘔心，並覺液體有味，遂將事件告知母親，惟其母不確認事件是否屬實，故未有即時報警。被告其後繼續向X施淫，X再將事件告知父親，X的雙親其後在房間設置閉路電視，以監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。在2024年4月中旬，被告被警方拘捕後承認犯案，同意其行為沒有得到X的同意，並指當X不服從他時，便會聲稱這是一種訓練。警員更在他身上搜出2個口罩。

案件編號：DCCC967/2024

法庭記者：黃巧兒