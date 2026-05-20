舉報濫用公屋｜接獲5400個舉報 600個案已完成 累計派7.5萬元獎金

房屋委員會於去年推出舉報濫用公屋獎計劃，向提供確切情報資料令房屋署成功向濫用公屋單位住户發出遷出通知書的實名舉報人士派發最高3,000元獎勵金。自由黨李鎮強就成效向房屋局局長何永賢提出書面質詢。

900個案可跟進 25名舉報者獲發獎金

房屋局回覆指，自舉報濫用公屋獎計劃推出後，房屋署共接獲5,400宗參與計劃的實名舉報。經初步篩選後，約900宗具備基本資料可作進一步跟進。截至2026年3月底，在約900宗可跟進的個案中，已完成調查的個案共有600宗，當中「評審委員會」已完成兩輪評審，累計確認25宗舉報成立的個案，舉報人士已獲發奬勵金3,000元及感謝狀。房委會亦已向該25宗個案中所有涉及濫用公屋的租戶發出「遷出通知書」。

完成個案須調查3至8個月

房屋局又指，調查及審核所需時間視乎個案實質情況而定，如涉及丟空單位及非持續居住的情況，一般需時爲期3個月的觀察期便可結案；但若涉及虛報入息、資產或境外物業的個案，需向其他政府部門、金融機構，甚或境外部門／機構索取資料舉證才可完成審查，需時一般較長。就該25宗成功個案而言，調查時間由3個月至8個月不等。

