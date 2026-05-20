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天氣｜天文台凌晨2時40分改發紅色暴雨警告信號

社會
更新時間：21:43 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:43 2026-05-20 HKT

天文台在周四（20日）凌晨2時40分發出紅色暴雨警告信號，港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

 

天文台凌晨1時40分表示，與高空擾動相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

天文台凌晨1時 45分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午1時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台凌晨1時 45分發出山泥傾瀉特別提示，指新界北部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

天文台周四凌晨零時15分，發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 

 

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