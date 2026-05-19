涉行賄勞工處職員助申索工資 52歲女侍應否認兩罪6月受審

52歲女侍應涉前年分別試圖以50元現金券和現金300元行賄2名勞工處職員，希望對方協助她向僱主追討薪資和遣散費，惟遭勞工處職員拒絕。涉案女侍應被廉政公署控告2項向公職人員提供利益罪，她今於東區裁判法院否認兩罪。主任裁判官張志偉排期案件至6月24日開審，期間被告續准保釋。

被指以350元禮券及現金賄勞工處職員

被告丁淑芬，被控於2024年8月30日及12月16日，在香港無合法權限或合理辯解而向公職人員、即勞工處助理文書主任陳子浩及助理勞工事務主任方向晴，分別提供形式為港幣50元現金券和現金港幣300元，作為陳及方憑其公職人員身分，協助丁繼續對美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。

被告今天沒有律師代表，張官詢問她，並確認她自案件上一次聆訊押後以來，並未有接觸律師及討論費用等，基於案件已拖延一段長時間，故不再押後並聽取被告答辯。

不同意控方案情否認控罪將受審

被告答辯時，仍多番嘗試解釋。張官重申，已多次向被告解釋認罪與不認罪的分別，基於被告未能同意控方案情，故將以不認罪形式處理，並排期在6月24日及25日進行審訊。

控方庭上透露，料於審訊中傳召7名證人，包括4名巿民證人和3名廉署人員，並會倚賴2小時警誡錄影會面。

案件編號：ESCC2648/2025

法庭記者：王仁昌