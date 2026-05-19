議員倡港鐵引入自助充電寶、改善手機網絡接收死位 提高乘客體驗

在昨日立法會鐵路事宜小組委員會會議上，有議員關注網絡早前流傳有旅客在港鐵內擅用職員專用的插座為手機充電，構成安全隱患。立法會議員葉傲冬建議港鐵在站內引入自助流動充電裝置以方便旅客，並關注部分路線在繁忙時間的擠擁情況及手機網絡接收死位的問題。

葉傲冬今早（19日）在電台節目表示，雖然港鐵乘車時間通常較短「快來快去」，但隨着時代轉變，旅客及市民的手機充電需求日益增加。留意到港鐵目前在個別車站設有指定充電位置，並與便利店合作借用充電器（俗稱「尿袋」），但他認為這並不足夠。他解釋，部分指定充電位置，如中環站，便利店往往位於入閘前的大堂區域，未能真正便利處於付費區內或有不時之需的乘客。

建議設自助流動充電寶租借站

葉傲冬建議港鐵參考內地的做法，在站內設置毋須人手管理的自助流動充電寶租借站。乘客只需透過簡單的數碼程序即可租用，並可在其他車站歸還，相信此舉能大幅提升對乘客的便利度。

在列車運作及班次方面，葉傲冬關注繁忙時間的車廂過度擠擁問題。他舉例指，屯馬線烏溪沙站開出後，往往一兩個站後便難以上車；將軍澳線康城站亦面臨同樣的擠擁問題。他歡迎港鐵目前已提升信號系統，但若仍未能應付需求，便需在長遠的鐵路規劃上多下工夫。短期而言，他希望港鐵在硬件及月台設計容許的情況下，考慮在繁忙時間增加車廂卡數。

關注屯馬線及康城站擠擁

對於有議員提出引入「雙層列車」，葉傲冬認為受制於月台硬件設計，執行上存在困難。至於在個別車站實施的「雙邊月台上落」安排，他引述另一議員陳學鋒的意見指出，若安排「時開時不開」，會令乘客無所適從，反而加劇月台擠擁。他建議港鐵必須加強宣傳，透過站內顯示屏及月台廣播，讓乘客清晰掌握雙邊乘車的安排。

另外，葉傲冬亦關注乘搭港鐵時的手機信號接收問題。他引述不少市民投訴，指出在部分路段，例如錦上路前往荃灣西，以及將軍澳前往康城經常出現信號微弱、突然斷網甚至完全沒有信號的情況。他促請港鐵查明究竟是個別網絡供應商的問題，還是硬件不足導致的「死位」，並應盡快探討提升信號接收的空間。