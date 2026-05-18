獨家︱張國鈞：未來或以「強強聯手」雙調解員模式提升效率

對於律政司計劃將本港發展成為區域乃至國際體育爭議解決樞紐，有意見關注本港是否有足夠的體育爭議解決人才。律政司副司長張國鈞表示，現時本地體育爭議解決人才絕對足夠，但隨着未來需求增長，政府會持續擴大人才隊伍。他又指，律政司正探討日後或有機會由體育界與法律界人士共同擔任調解員或仲裁員，「強強聯手」提升效率。

張國鈞向記者表示，現時「體育爭議解決先導計劃」已設立調解員和仲裁員名冊，共有53名調解員和43名仲裁員，涵蓋本地法律界和體育界，及來自23個司法管轄區的專業爭議解決從業員，當中包括具備國際體育調解和仲裁經驗的專家，形容名冊具國際化。他續指，香港調解資歷評審會有逾150人為具有專業背景的調解員，故相信現時本地體育爭議解決人才是絕對足夠，但隨着未來需求增長，政府會持續擴大人才隊伍。

張國鈞相信，在處理體育爭議的調解工作時，律師未必是最佳選擇。他提到，律政司早前舉行調解周，其中一個研討會特別邀請2024年巴黎殘奧會銀牌得主、輪椅羽毛球運動員陳浩源擔任講者，張形容陳的表現較法律界人士更為出色，因為他熟悉運動員的心態，亦懂得如何與體育總會及運動員溝通，能夠迅速掌握問題的核心。

他續指，律政司正探討日後或有機會由體育界與法律界人士共同擔任調解員，「如果我們將來做調解、仲裁又好，甚至我們都鼓勵可能是兩個調解員，或者兩個仲裁員，一個來自體育界，一個來自法律界，其實在強強聯手之下，可能對解決事情是最有效。」

體育爭議調解員及仲裁員人數 項目 數目 先導計劃下的調解員名冊人數 53名 先導計劃下的仲裁員名冊人數 43名 涵蓋的司法管轄區數量 23個 香港調解資歷評審協會（HKMAAL）名冊上具備體育專業知識的專業調解員 逾150名

記者︰黃子龍

攝影：葉偉豪