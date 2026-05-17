投資推廣署：打好「遊擊戰」尋新商機 中亞及非洲亦是重點開拓目標

面對全球地緣政治變化及宏觀經濟挑戰，香港今年第一季經濟增長仍錄得5.9%的佳績。投資推廣署署長劉凱旋表示，香港正積極開拓中東、中亞及非洲等新興市場，香港要穩中求勝，亦要把握機遇。

劉凱旋今早（17日）在電台節目表示，中美兩國元首會晤後，雙方雖同意構建中美建設性戰略穩定關係，但全球供應鏈的布局已發生根本性改變。美國已不再單純視中國為低成本生產地，促使環球企業將目光投向東南亞及非洲等市場，尋求多重雙邊關係的增長。

地緣政治呈變數 中東資金尋避風港

針對中東局勢的不確定性，劉凱旋表示，儘管衝突持續導致能源價格波動，影響全球運輸及中小企，但香港仍能從中順勢而為。她指，中小企在運輸方面受直接影響，內地企業走向中東的步伐亦放慢，中東地區資金為了尋求穩靠的落腳點，正增加對香港的投資。同時，由於中東局勢變化，以往中亞及英國倫敦偏好以迪拜作為中東樞紐，現時正重新考慮，這為香港帶來了吸納資金和國際人才的契機。

除了中東，中亞及非洲也是投資推廣署的重點開拓目標。劉凱旋提到，中亞地區如哈薩克、烏茲別克斯坦擁有豐富的礦產和農業資源，目前正處於類似中國二、三十年前的國企私有化及現代化階段，急需提升生產力與物流科技。

內企出海專班提供「一站式」服務

她指出，特區政府於去年10月正式推出「內地企業出海專班」。形容是一個「雙向」策略：首先吸引內地企業來港，將香港作為科創研發及金融平台；隨後再「經港出海、借港出海」。透過政府對政府（G2G）的對接、建立AI搜尋平台配對香港專業服務，以及協助取得海外認證，專班致力為不同規模的內地企業排難解紛，確保它們在符合國際合規的要求下穩健拓展海外版圖。

劉凱旋透露，今年截至5月初，署方已協助約310間企業在港開設或擴展業務，其中超過五成得益於「內地企業出海專班」的成立，帶來逾260億元的首年直接投資額。針對特首《施政報告》定下兩年引進1,200家企業的指標，劉凱旋指去年署方已協助約560間企業，對今年達標甚至超額完成表示樂觀。此外，她指出北部都會區的發展及大宗商品交易中心的建設，正成為香港吸引外資與內地企業的全新核心優勢。

招商要懂打「遊擊戰」 把握變局中的新商機

她強調，現時招商引資不能單靠香港傳統的低稅制及普通法優勢，因為許多國家也具備類似條件。香港的制勝關鍵在於不斷推出新政策與新平台，例如即將優化的財資中心、家族辦公室政策，以及針對大宗商品和綠色航空燃油的稅務優惠。

對於上任以來的招商工作，劉凱旋形容感覺非常正面，希望政策不單可配合市民需要為服務香港融入國家發展大局的使命。她表示在全球局勢轉變中，投資推廣署既要打好常規戰，也要懂得打「遊擊戰」，時刻把握變局中的新商機。



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