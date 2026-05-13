丘應樺：「內地企業出海專班」 助560企業落戶香港 近300內地公司藉專班準備出海

政府近年積極招商引資，透過成立內地企業出海專班，協助內地企業利用香港平台開展國際業務。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（13日）表示，商經局將加強轄下各駐海外經濟貿易辦事處、投資推廣署及貿發局，透過「經貿一站通」平台，加強「三位一體」模式強化協作。他又指，投資推廣署在去年已協助於香港設立或擴展業務的560間企業，有298間來自內地，絕大部分有意或正透過香港的平台準備出海，專班會接觸這些已落戶香港的企業，了解其出海需求及目的地，協助它們做好出海準備。

商經局設內地企業出海專班 一站式平台跨局跨部門協調推進

丘應樺表示，在支援內地企業出海方面，商經局於去年10月成立「內地企業出海專班」，作為一站式平台主動招攬內地企業。專班成立以來，已召開三次督導委員會會議，訂立全方位工作計劃，透過跨局、跨部門協作機制，積極推進各項工作。

專班吸引重點內企來港落戶 首三大行業為金融科技及家辦

他提到，專班積極吸引重點內地企業來港設立公司，協助它們逐步發展，在已協助於香港設立或擴展業務的560間企業當中，首三大行業為金融服務及金融科技、創新科技以及家族辦公室，當中約一半，即298間來自內地，絕大部分有意或正透過香港平台準備出海。專班會接觸這些已落戶香港的企業，了解其出海需求及目的地，協助它們做好出海準備。

4月啟動「出海全球通」 集合八類專業服務對接內企需求

丘應樺又指，專班成員之一的香港貿易發展局，已於今年四月正式啟動「出海全球通」跨界別專業服務平台，集合八類香港專業服務提供者，包括法律、會計、金融、檢測、認證等，對接內地出海企業的服務需求，提供專業度身訂製的諮詢服務，目前該平台已跟進過百個企業出海的查詢個案。

專班已辦逾10場推廣活動 接觸逾3000內地企業代表

在宣傳推廣方面，丘應樺指，專班至今已在香港及內地多個省市舉辦超過十場推廣活動，共接觸超過三千名內地企業代表，除了跨產業的一般推廣活動，當中不少活動聚焦個別產業主題，涵蓋金融服務、創新科技、製造業等，為相關產業的企業提供更聚焦到位的諮詢和支援。

陳祖恒關注客戶經理精準服務 丘應樺：將按範疇逐步加強支援

經民聯陳祖恒關注投資推廣署會否有客戶經理為出海企業提供度身訂造的服務，針對行業痛點或者公司規模上提供更精準的服務，讓他們在香港出海。丘應樺表示，出海的企業眾多，單單是內地的中小企就有6000萬以上，貿發局及投資推廣署在不同企業範疇都有不同的人員去處理，希望當有一個實際經驗時，日後可再加強這方面的工作。

記者：梁珮旻、黃子龍

