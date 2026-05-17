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商用車隧道費減半今起生效 運輸署指系統運作大致暢順

社會
更新時間：09:32 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:32 2026-05-17 HKT

​政府由今日（17日）零時零分起，減免商用車輛使用政府收費隧道及青沙管制區50%的隧道費。系統運作至今大致暢順，各區交通大致正常。

運輸署署長謝詠誼凌晨視察「易通行」控制中心，聽取隧道費服務商匯報調校系統和隧道費顯示屏的工作。她感謝部門與機電工程署跨專業團隊完成所需測試，仔細、高效及暢順地實施減免措施，確保措施順利落實，紓緩相關業界應對燃料費用上升的壓力。

​政府由今日零時零分起，減免商用車輛使用政府收費隧道及青沙管制區50%的隧道費。政府新聞處
​政府由今日零時零分起，減免商用車輛使用政府收費隧道及青沙管制區50%的隧道費。政府新聞處
（前排左二起）運輸署署長謝詠誼、運輸署助理署長／管理及輔助客運馮惠筠及運輸署總工程師／智慧出行方崇傑凌晨視察「易通行」控制中心。政府新聞處
（前排左二起）運輸署署長謝詠誼、運輸署助理署長／管理及輔助客運馮惠筠及運輸署總工程師／智慧出行方崇傑凌晨視察「易通行」控制中心。政府新聞處
謝詠誼（右二）凌晨在運輸署助理署長／管理及輔助客運馮惠筠（右一）陪同下視察「易通行」控制中心，聽取隧道費服務商匯報調校系統和隧道費顯示屏的工作。政府新聞處
謝詠誼（右二）凌晨在運輸署助理署長／管理及輔助客運馮惠筠（右一）陪同下視察「易通行」控制中心，聽取隧道費服務商匯報調校系統和隧道費顯示屏的工作。政府新聞處

署方表示，會密切監察減免措施的實施情況。臨時減免措施為期兩個月，涵蓋按運輸署紀錄登記為巴士、貨車、小巴和的士的車種，直至7月16日（星期四）晚上11時59分。商用車車主無需申請，只需按系統顯示已減免的金額繳費；的士乘客期間仍須繳付現行法例訂明的全額隧道費。

駕駛人士可透過「易通行」或「香港出行易」流動應用程式及隧道費顯示屏，了解實時隧道費資訊。

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