商用車隧道費減半5.17實施 的士乘客續付全費 宣傳牌放車廂免誤會

中東戰事導致燃油價格持續波動，政府周日（17日）起推出措施，商用車輛駛包括巴士、貨車、小巴和的士經政府收費隧道及青沙管制區的隧道費減半，為期兩個月，政府預計將因此減少約一億六千萬元的隧道費收入。

運輸署首席運輸主任（管理）何君恆今早(14日)在電台節目表示，為確保減免措施順利推行，運輸署與隧道費服務營辦商已完成相關準備工作及嚴格測試，包括調校「易通行」系統，各條隧道不同車種的收費，做好相關的測試，確保系統運作順利。當局已在「易通行」系統中輸入數據進行嚴格核對與驗證，並會在實施首晚及首個工作天進行實時監測。受惠的商用車車主或司機毋須進行任何申請或特別登記手續，系統會自動在戶口扣除一半費用；若車主選擇自行繳費，「易通行」應用程式亦會直接顯示減半後的金額，車主只需按原有方式繳付即可。

政府周日（17日）起推出措施，商用車輛駛包括巴士、貨車、小巴和的士經政府收費隧道及青沙管制區的隧道費減半，為期兩個月。Agent T FB圖片

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的士乘客維持繳付全費並增設宣傳防誤會

針對的士收費的具體安排，何君恆強調此次政策目標是減低業界的營運成本，政府是將減少的隧道費作為對司機及營辦商的直接支援，因此的士乘客在措施實施期間，仍須按現行法例繳付全額隧道費。

為避免司機與乘客之間因收費差異產生不必要的爭拗與誤會，運輸署已聯絡的士商會派發設計搶眼的宣傳牌，要求掛在車廂前座背後，讓乘客一上車便能清楚了解安排。此外，當局亦會聯絡的士車隊及預約平台在應用程式版面顯示相關訊息，並在隧道內進行廣播，以全面提醒司機與乘客相關的付費規定。

