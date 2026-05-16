本地漁農品牌7月面世 謝展寰：積極推動漁農業現代化 冀15年內漁產量增10倍

漁護署計劃年中推出本地漁農產品新統一品牌。環境及生態局長謝展寰今早(16日)在電台節目表示，自他上任以來，觀察到漁農業不斷萎縮，但行業在港有多年的歷史及文化，本港食品安全是「金漆招牌」，亦廣受海內外市民歡迎，因此政府推出《漁農業可持續發展藍圖》，希望推動行業發展。

引入高科技深海行桁架 冀15年內漁產量增10倍

謝展寰表示，當局亦有更大野心，政府正積極推動漁農業的現代化及高科技發展，目標在15年內透過科技將養魚產量大幅增加10倍，農業產量亦期望增加4至5倍。目前當局已在東龍島成功養殖由大型電腦控制的自動化深海桁架，並已將全港約六百公頃海域劃定為養魚區。漁護署已在該區設立大型桁架並展開招標，邀請本地漁民與企業合作營運。

七月推全新統一品牌 二維碼溯源增市民信心

為協助優質漁農產品提升銷量，政府計劃於今年七月推出一個全新的統一本地漁農產品品牌，並邀請了香港品質保證局（HKQAA）協助建立具信譽的認證系統。謝展寰指出，該品牌主打優質、安全及本地生產，並設有認證、嚴格的檢查與溯源制度。市民日後只需掃描產品上的二維碼，即可清晰了解農產品或漁產的出產農場、漁場及生產時間；在擴大本地銷量後，亦希望打開內地及海外市場。新品牌初期將涵蓋魚類及蔬菜，未來會逐步擴展至本地豬及本地雞。計劃下一步是對食品加工，相信品牌有助拓展至其他市場，且可以「一條龍」建立食品工業。本身已參與漁護署優質農場或漁場計劃的業界人士，由於已具備一定水平，預計只需提交資料，一個月內便可輕鬆完成加入新品牌的程序。

改善工作環境與收入 吸引高科技人才青年入行

針對如何吸引年輕一代投身漁農業，謝展寰認為高科技發展及可觀利潤是兩大關鍵因素。他強調，現代化的養魚設施設有具備冷氣的電腦控制室，從業員無需再承受傳統捕魚日曬雨淋、長滿老繭的辛勞。此外，新品牌有助提升本地高質漁農產品的售價及銷路，確保從業員能獲得理想收入。未來的漁農業不再是「讀不成書」的選擇，而是需要大量具備學識及了解科技的人才來營運。這不僅大幅提升了現代漁農民的社會自我認同感，更能以優良的工作環境和穩定的經濟回報，吸引更多年輕人考慮入行。

發展本地食品加工業 肉類及奶類製品獲准入資格

為協助香港食品開拓龐大的內地市場，特區政府已與國家海關總署簽署合作協議，以往無法入口內地的香港肉類及奶類製品獲得准入資格，更為糖果、餅乾等食品設立便利通關安排，憑證書即可放行，省卻以往長達一至兩星期的扣關檢查時間。為進一步減輕業界負擔，財政司司長已落實豁免相關食物安全中心的檢查申請費用為期兩年，期望藉「香港製造」的優良信譽帶動食品工業起飛，同時為香港基層市民創造更多就業機會。

夏季臨近及雨水提早來臨，令本港蚊患提早出現。謝展寰表示，食環署已加強滅蚊工作，包括將行動界線的蚊患指數由百分之二十降低至百分之十，以便更早採取應對行動。當局亦在地區大量引入了新型的滅蚊科技，放置新型捕蚊器。他呼籲市民必須配合清理家居積水，例如冷氣機水盤及花盆，以杜絕蚊子滋生。

夜間行動配紅外線科技 捕鼠量較往年大增

針對備受關注的鼠患問題，謝展寰指出，雖然本港現有老鼠品種傳播漢坦病毒的風險相對較低，但當局絕不掉以輕心。今屆政府大幅調整了滅鼠策略，將大量人手調派至夜間進行捕鼠工作，並在街市等封閉地方使用老鼠膠，令成效顯著提升。此外，食環署棄用傳統的番薯測試法，改為大規模引入紅外線探測機，精準掌握老鼠的出沒位置、數量及頻率，從而聚焦投放資源。近年捕獲活鼠的數量大幅飆升，由前幾年的六萬隻、九萬隻，增至去年的十三萬隻，增幅達兩至三倍，並且在半年內改善了41個黑點中八成的衛生情況得以改善。

擴大官民防鼠網絡 冀遏止老鼠繁殖速度

老鼠繁殖速度驚人，謝展寰強調，滅鼠工作必須快於其繁殖速度，單靠政府在公眾地方的行動並不足夠。因此，政府正積極推動跨界別合作，聯同飲食業及物業管理公司等處理私人屋苑及食肆的鼠患問題。目前已有七百多個合作夥伴加入防鼠網絡，涵蓋約七十二萬戶。他期望未來能吸引更多物業管理公司參與，並提醒食肆必須做好日常清潔及妥善存放食物，共同努力將本港的鼠患問題作有效控制。

嚴監柴油補貼運作 確保未見食價情況

在減輕運輸業負擔方面，政府自四月底起實施每公升三元的柴油臨時補貼，為期兩個月。謝展寰表示，現時全港六十多個分銷商在出售柴油時已直接扣減三元津貼，運作大致順暢。為確保公帑用得其所及防止分銷商「食價」，政府要求相關公司每周提交銷售及價格數據，並於網頁公布扣減折扣後的售價供公眾參考。當局亦規定必須由獨立的審計去核實數據，雖然油價調整存在時間差，但目前未見有藉機謀取暴利的情況。他警告，若發現有人在資助金價上做手腳或造假數，會以刑事處理。

