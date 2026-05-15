周佩賢離世續有官司 樂風集團擔保2.083億元債券被指未全數償還 遭入稟追近1.3億

活躍於本港地產及餐飲界的樂風集團創辦人周佩賢（Carol）今年3月遭5人入稟高等法院呈請破產，本周二在寓所輕生，旗下的樂風資本翌日便遭債權人入稟高等法院呈請清盤。另有一間公司昨入稟高等法院指，早前購買兩項由樂風集團擔保、本金共約港幣2.083億元的「一年期擔保債券」，但在債券到期日後才收到近8890萬元還款，現要求法庭下令樂風集團需負上擔保責任，代為償還近1.3億元欠款，以及有關利息及賠償。

原告指樂風擔保債券未依期全數償還須付20%違責利息

原告為Earth Core Holdings Limited，被告為樂風集團有限公司（Lofter Group Limited）及駿賢策略有限公司(MSI Properties Strategy Limited)。

入稟狀指，原告是根據開曼群島法律註冊成立的「獲豁免有限責任公司」，2023年12月29日同意認購Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited發行的一年期擔保債券（1-Year Secured Bond），本金金額分別為港幣86,954,153元及港幣121,345,847元。樂風集團有限公司及駿賢策略有限公司於2023年12月31日簽署一份擔保契據，各自向Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited提供之無條件及不可撤銷個人擔保，保證債券文件下的一切義務及責任得以妥善履行及遵守，否則便需作出全面及有效之賠償，包括代Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited支付本金及利息。

協議條款列明，債券利息按日累積，本金及利息需於到期日前全數支付，債券發行人及持有人可在雙方同意下透過書面協議延遲到期日。若債券發行人未能於到期日支付本金及利息，則須立即支付20%違責利息，直至未付款項全數支付為止。若違責事件發生時，債券發行人須作出全數賠償及律師費用等。

多番追討不果入稟追討近1.3億元

原告在2024年11月13日發律師信提醒Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited的債券將於2024年11月30日到期，但兩間公司均在到期日未能向原告償還本金及利息。原告遂在2024年12月3日、2025年4月3日、2025年4月24日及2025年8月6日致函樂風集團有限公司及駿賢策略有限公司，要求兩間公司根據各自之擔保契據，支付兩筆債券的未償本金、違責利息及其他未付款項，但樂風集團有限公司及駿賢策略有限公司至今仍未向原告償還兩筆債券的應付款項。

原告指它於2024年11月30日至2026年5月14日期間，已收回Our Country HK Limited還款港幣37,110,560元及Our Dream HK Limited還款港幣港幣51,788,352元，即共收回港幣88,898,912元的還款。但截至2026年5月14日，Our Country HK Limited拖欠的違責利息合共港幣4,411,417元，Our Dream HK Limited拖欠的違責利息合共港幣6,156,199元，即兩間公司共拖欠港幣 10,567,616 元違責利息。

原告遂要求法庭下令樂風集團有限公司及駿賢策略有限公司，各自須作為擔保人承擔責任，為Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited分別支付港幣54,255,010元及港幣75,713,694元的未付金額及利息，合共港幣129,968,704 元，以及賠償訟費及自到期日起至全數支付為止、以20%計算的違責利息等。

相關新聞：

樂風創辦人周佩賢燒炭輕生 旗下樂風資本遭入稟呈請清盤 周佩賢亦遭呈請破產6.16開庭

案件編號：HCA799/2026

法庭記者：劉曉曦