樂風創辦人周佩賢燒炭輕生 旗下樂風資本遭入稟呈請清盤 周佩賢亦遭呈請破產6.16開庭

活躍於本港地產及餐飲界的樂風集團創辦人周佩賢（Carol）近日在寓所輕生，債權人賈耀東昨入稟高等法院呈請樂風資本有限公司(Lofter Capital Limited) 清盤。根據司法機構網頁顯示，公司清盤呈請將於8月5日開庭處理。此外，周佩賢早前亦遭5人申請破產，破產呈請已排期在6月16日開庭處理。

周佩賢3月已遭呈請破產 旗下公司昨遭呈請清盤

根據法庭文件顯示，債權人賈耀東（Ka Yiu Tung ）2026年5月13日入稟高等法院呈請樂風資本有限公司(Lofter Capital Limited) 清盤。Tam Po Chun Patrick, Chan Wing Ki Regina, Vong King Hei, Wong Wai Chi Gigi, Lam Man Yi 5人則於今年3月4日申請周佩賢（Chow Pui Yin）破產。根據司法機構網頁顯示，公司清盤呈請已排期於8月5日開庭處理，破產呈請則將於6月16日開庭處理。

周佩賢草根出身，2004年畢業於港大土木工程系，其後赴英國留學取得金融碩士學位。幼時曾住石硤尾徙置大廈，其後才搬入公屋，父親是裝修判頭，在耳濡目染下亦熟悉工程。她單靠父親借出250萬元打本，白手興家，在2012創立樂風集團，靠「輕資產」模式迅速發展成投資額近百億商業王國而聞名，透過地皮收購、住宅發展，以及工商廈拆售等業務，在低息環境下發展迅速，截至2021年已完成26個項目，涉及工廈活化、舊區商廈及住宅重建等。她其後亦涉足餐飲業務，創辦楚撚記大排檔。

樂風集團與楚撚記大排檔發文悼念

周佩賢離世的消息公布後，樂風集團在官方網站發聲明指，「樂風集團懷着無比沉痛與不捨的心情通知各位，集團創辦人及主席周佩賢已於5月12日離世，願周小姐安息」。樂風集團亦指周佩賢生前致力於在地產項目中實踐創新、美學與文化的融合，其熱情與獨特視野賦予集團不朽的價值，集團將永遠緬懷這位傑出的領導者，秉持周小姐的精神，恪盡職守。

同由周佩賢創辦的「楚撚記大排檔」亦於官方網頁發文悼念，形容她一生熱愛香港本土飲食文化，並指餐廳會維持正常營運，以「傳承創辦人的遺志」。

案件編號：HCCW356/2026,HCB1475/2026

法庭記者：劉曉曦