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時任ViuTV男攝影師涉向女撰稿員掃臀戳胸 非禮襲擊罪成囚8周 上訴指原審官存在偏頗

社會
更新時間：14:15 2026-05-14 HKT
發佈時間：14:15 2026-05-14 HKT

55歲時任ViuTV男攝影師涉嫌2022年於錄影廠外等地兩度對一名女撰稿員掃臀戳胸，翌年又在海洋公園兩度襲擊對方。原審裁判官彭亮廷去年裁定男攝影師2項非禮及2項普通襲擊罪成，判囚8星期。他不服定罪及刑罰提出上訴，其代表資深大律師李頌然指女事主證供前後矛盾，令定罪並不穩妥，且彭官審訊中處處刁難辯方大狀，質疑辯方大狀在庭上發笑一事，造成表面偏見，冀改判非監禁式刑罰。律政司雖認為本案定罪穩妥，但同意彭官判刑時毋須考慮辯方大狀發笑問題及ViuTV長時間不處理女事主投訴的問題，認為即時監禁的刑罰合適，但刑期有下調空間。暫委法官張潔宜需時考慮，押後判決，被告獲准保釋。

上訴指原審官刁難辯方大狀並存在偏見

被告周君盛報稱為ViuTV文員，分別被控於2022年9月18日，在觀塘區牛頭角展貿徑1號九龍灣國際展貿中心地下ViuTV一號錄影廠外猥褻侵犯X；於2022年11月3日，在荃灣區德士古道120號安泰國際中心23樓01室猥褻侵犯X；於2023年5月24日，在香港島南區香港仔海洋徑33號香港海洋公園水上樂園天海灣及激流旅程襲擊X。

彭官裁決及判刑時曾提到辯方大律師杜浩成曾在盤問時，面露嘲笑揶揄女事主X，令X頓時哭泣，杜浩成在彭官查問下僅回應指他是出於其他事而笑，其後再沒有進一步解釋，與副手一同戴上口罩繼續審訊。資深大律師李頌然代表周君盛上訴稱，X在屏風後作供，雖然看不到被告，但看到辯方大律師杜浩成發笑便向彭官投訴，杜浩成即便有笑，但無機會進一步解釋，也可能只是在「撩牙」而被誤以為在笑。李頌然認為彭官質疑杜浩成發笑是「功能性問題」，存在表面偏見（apparent bias），用字不應該。

稱事主證供前後矛盾定罪不穩妥

李頌然質疑，彭官「係咁鬧辯方大律師」，使用不必要字眼，如「係咪有心㗎」，又不顧摸臀戳胸細節，「唔理幾多下」，便判罪成。李頌然續指，若裁判官如此處理案件，相信所有非禮案被告均無可爭辯，所有非禮案都會被裁定罪成。李頌然亦認為，彭官沒有考慮到主持人稱看不到被告戳X胸的傳聞證供，就海洋公園兩度襲擊，X一時指她會試玩遊戲，一時又指她不會試玩遊戲，可見X證供飄忽不定，自圓其說。李頌然強調X證供前後矛盾，4罪定罪並不穩妥，刑期亦有下調空間，冀法官格外開恩，改判非監禁式刑罰。

律政司回應強調本案定罪穩妥，職場非禮案相對較為嚴重，X起初選擇啞忍，最終忍無可忍才投訴及報警，而X身為女撰稿員，在海洋公園錄製節目時根本毋須試玩遊戲，X也表明電視台已安排名人及KOL試玩遊戲。對於周君盛的刑罰上訴，律政司同意原審裁判官有兩項出錯，包括錯誤考慮X向部門主管投訴後，再被帶去會見製作部副總裁金廣誠及人事部代表，投訴最終不了了之，X在投訴不獲處理7個月後報警求助；以及錯誤考慮辯方大律師杜浩成在審訊時發笑。律政司認同彭官的確不應考慮此兩項事宜，同意刑期有下調空間，惟重申即時監禁屬合適。

案件編號：HCMA319/2025（KTCC1057/2024）
法庭記者：劉曉曦

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