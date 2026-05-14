公屋滋擾舉證困難 梁文廣促設閉路電視審批機制 錄影片段可納扣分制輔助證據

過去三年，房屋局共接獲約500宗涉及公屋住戶在單位門外作出滋擾行為的投訴，同時亦收到約250宗關於住戶自行加裝閉路電視的查詢或投訴。房委會委員、九龍西立法會議員梁文廣今早(14日)在電台節目表示，有關門外滋擾的投訴數字只屬「冰山一角」。他解釋，許多居民在遭遇鄰居滋擾或糾紛時未必會向房屋署舉報，而其他未受直接影響的同層居民往往亦會選擇明哲保身。相反，由於走廊安裝閉路電視會引發居民對出入私隱被記錄的敏感與關注，因此涉及違規安裝鏡頭的投訴數字相對較貼近現實情況。

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蒐證困難淪「貓捉老鼠」遊戲

針對屋邨滋擾事件的日常處理，梁文廣認同房屋署前線人員及保安員反應迅速，接報後會立即派員到場了解。然而，現行執法機制的痛點在於職員必須親眼目擊滋擾行為發生，才能向違規住戶發出警告或扣分。這導致滋擾者與保安員之間形成「貓捉老鼠」的局面，部分滋擾者甚至會反過來利用閉路電視監察走廊，一見保安員上樓便停止滋擾。即使住戶自行安裝的閉路電視清楚拍下吐痰或大叫等滋擾過程，相關片段現時均不能作為房屋署扣分制的實質證據。

倡設立閉路電視申請機制

梁文廣建議政府能設立一套閉路電視的申請及審批機制。他理解若任由居民隨意安裝鏡頭，確實會引發私隱外洩或片段遭惡意剪輯的憂慮，但若能透過官方機制進行審查，嚴格規管鏡頭的安裝位置、拍攝角度及儲存裝置，便能有效釋除鄰居的疑慮。他期望透過建立完善的審批機制，將經過規範的錄影片段納入屋邨管理制度的輔助證據之列，從而加強對惡意滋擾行為的阻嚇力。

