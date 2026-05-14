AI｜議員倡效外勞政策優先聘本地生 學者籲大學生善用海外交流提升個人化優勢　

AI越來越普級，逐漸取代基礎工作，衝擊大學生就業。有議員建議政府加強監察人才計劃對各行業的影響，並參考輸入外勞政策，要求僱主須優先招聘本地生。學者則呼籲大學生應善用海外交流經驗，提升個人化優勢。

立法會人力事務委員會副主席林振昇今（14日）在電台節目表示，近期本地大學畢業生在尋找與學科相關的理想工作時面臨較大挑戰。他分析，職缺減少除了受部分行業，如建造業工程量減少的經濟因素影響外，AI技術取代了部分文字處理、翻譯及初階編程工作亦是主因。

促參考外勞政策保障本地生

林振昇同樣關注各項人才計劃為本地生帶來的競爭。他指出，目前「高才通」每年有3至4萬人獲批，以及「非本地畢業生留港/回港就業安排」的人數更由以往每年8、9千人，急升至現時約2.5萬人，甚至超越本地8間資助大學每年約兩萬名學士畢業生的人數，擔心加劇本地生搵工的挑戰。

為保障本地青年就業，林振昇建議政府加強監察人才計劃對各行業的影響，可參考現行輸入外勞政策的審批機制，政府可考慮在部分失業率較高、搵工困難的行業設定條件，要求僱主必須先進行本地招聘，證明無法聘請本地大學生後，才允許聘用非本地畢業生。

他指留意到副學士的失業率達到4.7%，期望政府可調整培訓課程，培訓年輕人將來可以切合新興行業的發展。

技術與個人化服務難被取代

根據大學聯校就業資料庫的統計，適合大學畢業生的全職職位由2022年有約8萬個空缺，急跌至去年約3.1萬個。浸大人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光在同一節目認為，是經濟與AI科技雙重夾擊的結果。他指出，在當前經濟壓力下，僱主招聘時傾向「量入為出」，同時評估引入AI提升效率的可行性。

葉偉光坦言，行政、文書及初級編程等重複性高、缺乏增值效果的職位，會較易被AI取代。他強調個人化與技術性的工作相對較穩陣。他以記者及醫護人員為例，指出這類需要應對不同受訪者反應、提供個人化照護的工作，難以被AI輕易取代。他更預料，未來傳統白領工作將較易受到AI衝擊，相反，具備專業技能的藍領或技術型工作，將因其難以被機器完全替代的特性，在職場上需求較大，受AI的影響上會較少。

削初級職缺恐致人才斷層

葉偉光強調，人類不應將自身的弱項與AI比較，大學生要突圍而出，必須將個人化優勢擴大。除了掌握大學提供的基礎AI培訓，學生更應視海外交流（Exchange）及實習為重要武器。但他慨嘆，目前不少留學生或參與海外交流的學生，並未充分利用這些機會來提升自我競爭力。

促學會駕馭科技勿淪為AI奴隸

針對行政、文書及編程等初級職位空缺大跌。葉偉光並警告，企業勿過度依賴AI取代初級職位，長遠將導致中層管理人員出現青黃不接的斷層危機。他勉勵大學生切勿與AI鬥快，應善用海外交流經驗提升個人化優勢，並學會駕馭科技，勿淪為AI的奴隸。

葉偉光指，在現今社會，應用AI已是不可逆轉的趨勢。未來畢業生成功與否，將取決於他們能否凌駕及適當駕馭AI，而非單向地依賴科技。

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