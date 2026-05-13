Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前水務署技工不滿物管處理垃圾態度 連燒4層垃圾房囚2年 官斥為洩憤縱火須判阻嚇刑罰

社會
更新時間：12:04 2026-05-13 HKT
發佈時間：12:04 2026-05-13 HKT

前水務署機械技工前年在黃大仙居屋的4個垃圾房連環縱火，被捕後指曾多次向物管投訴垃圾處理不當問題不果，才用打火機燃燒紙張以表不滿，並圖逼使物管解決問題。前水務署機械技工早前承認4項縱火罪，法官練錦鴻今早在區域法院判刑時斥，被告的行為不成熟，自我約束力不足，主要為洩憤而犯案，儘管沒有造成人命傷亡及嚴重的經濟損失，惟縱火帶來的後果極嚴重，須判處阻嚇性刑罰，終判處被告入獄2年。

罔顧他人安全只為洩憤行為不成熟須判阻嚇刑罰

練官判刑時指，被告源於自我約束力不足及罔顧他人安全而作出犯案行為，上訴庭指出此類控罪的後果嚴重，香港人口稠密，被告涉及在多個樓層縱火，須判處阻嚇性刑罰。練官認為，儘管被告犯案動機並非有意令他人生命受損，其行為不成熟，主要為洩憤而犯案，沒有造成人命傷亡及嚴重的經濟損失。惟練官直言，社會上不少人在生活上均會遇到不如意的情況，但並非可以大膽妄為地採取危險行為以改善不如意之處，理應要在合法的情況下行事，終判處被告監禁2年。

被告對衛生問題有明顯執著用錯方式表達不滿

辯方引述兩份精神科報告及背景報告指，被告沒有精神問題，真誠地承認犯案，亦顯示出悔意，向受影響的人致歉。至於心理報告則指，儘管被告的童年不愉快，惟踏入社會後有改善，而被告對衛生情況有明顯的執著，才用錯方式表達自身不滿，雖然被告沒有重大心理上的問題，但仍建議被告接受輔導及課程，以改善情緒及與人相處的態度，加強正確觀念。辯方續稱，所有為被告索取的報告內容正面，被告用錯方式表達不滿，因一時犯錯才干犯本案，屬個別事件，其重犯機會低，亦有改過的決心，望法庭輕判。

被告居住大廈4層樓垃圾房分別起火

案情指，被告居住黃大仙啟鑽苑啟慈閣的21樓，20樓的住客在前年8月4日下午4時許，在單位內聞到燒焦味，遂沿著燒焦味的方向查看，並發現垃圾房內的垃圾在燃燒，住客報警求助，消防到場撲熄火種。同月11日上午7時許，保安檢查樓層時分別在19樓、18樓、11樓的垃圾房發現火種，報警後消防到場撲熄火種。火勢導致4層樓垃圾房的瓷磚及牆壁熏黑，事後維修費用需3萬元。

被捕後承認縱火因多次向物管投訴垃圾處理無門

經警方調查閉路電視紀錄後，在同月12日拘捕被告，被告在警誡下承認在屋苑4個樓層的垃圾房縱火，表示曾多次就屋苑處理垃圾不妥的問題向物業管理處投訴，惟投訴無門，才用打火機燃燒紙張，以表達對物管的不滿及企圖引起物管的注意，逼使物管解決垃圾處理不當的行為。

被控4項縱火罪地點分點為4個樓層垃圾房

27歲被告陳家俊，被控於2024年8月4日在香港黃大仙啟鑽苑啟慈閣，無合法辯解而用火損壞20樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；另於同月11日分別3度無合法辯解而用火損壞19樓、18樓、11樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案件編號：DCCC1512/2024
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
15小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
18小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
20小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
6小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
2026-05-12 15:26 HKT
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
23分鐘前