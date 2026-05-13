打風帶幼子觀浪墮海 父母獲准自簽守行為欠阻嚇力？大律師分析兩大關鍵

一對父母去年9月在超強颱風「樺加沙」襲港、八號風球懸掛期間，帶同5歲幼子和10歲女兒前往柴灣嘉業街海邊防波堤，期間母子遭海浪捲進海中，最終由途經的小艇所救。該對父母被控虐兒罪，東區裁判法院裁判官林子康昨日批准案件以簽保守行為方式處理，下令該對父母自簽2000元及守行為3年。

大律師李健志今早（13日）於商台節目分析，簽守行為的前提是被告同意案情，以及重犯機會低。被問到會否影響帶子女「追風」行徑的阻嚇力，他認為關鍵在於被告是否已得到足夠教訓，以及同類事件會否經常發生。

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法庭相信被告「非蓄意傷害兒童」

李健志指出，控方在考慮是否同意被告以「簽保守行為」方式處理時，會衡量被告的背景、案情嚴重性以及重犯機會。他指這次事件中，父母可能出於學習目的帶子女觀浪，雖然屬錯判並導致意外，但並非蓄意傷害兒童，亦非經常性發生的情況。因此，控方可能認為被告已得到教訓，重犯機會低，故同意以此方式處理。

對於坊間質疑判決是否欠缺阻嚇力，李健志認為，阻嚇力需從案情本身及同類事件的發生頻率來考量。他指出，一般父母不會因為此案輕判而刻意帶子女去冒險，因為這並非經常發生的情況。相反，若是經常發生的虐兒案件，例如在家中體罰，若以「簽保守行為」處理，則可能削弱阻嚇力。

李健志補充，「簽保守行為」雖不留案底，但會留下法庭紀錄。被告需在指定限期內（本案為三年）不再干犯相同或類同的罪行，否則需繳交罰款，並就新案件接受懲處。他表示，本案判處最高三年的守行為期，反映法庭認為案情屬於嚴重級別，需確保被告不會再犯，並履行照顧子女的責任。

大律師李健志。