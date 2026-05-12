宏福苑︱業主對合安首場簡介會感滿意 讚退款安排清晰公平、解答誠懇用心

獲委任為宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司，今晚（12日）舉行首場業主簡介會，分兩部分講解退款安排及宏志閣情況。與會業主謝先生會後向《星島頭條》表示，對簡介會安排感到滿意，認為合安解說清晰，尤其在退款計算方式上做到公平、仔細，整體「比預期中清晰好多」。

業主讚清晰：唔會求其答你啲數就算

居於宏新閣的謝先生表示，簡介會清晰交代法團財務狀況及工作時間線，「啲數字、單據都講得好仔細，可以話到畀你聽，其實啲數字點樣嚟嘅」。對於業主最關心的退款安排，謝先生指管理人詳細解釋了計算原則，會按各期數的單位數目及業權份數計算，認為做法「好公平、好用心，唔會求其答你啲數就算」。他又引述會上提及，簡介會資料將於日內上載至網頁，方便業主查閱，認為安排貼心。

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與會者：提問環節能解惑 合安非臨時應對

對於有業主關心何時召開業主大會，謝先生表示理解合安暫不召開的決定。他引述管理人的解釋指，希望在召開業主大會前，讓業主充分了解目前各項狀況，避免因資訊不足而令大會難以清晰討論。謝先生認為，合安職員回答誠懇，相關安排合理且可接受，他認同合安考慮周詳。對方亦正努力核實簽名，處理過往授權票的爭議，讓人感覺「有心去做」。

至於問答環節，他表示業主透過Zoom舉手提問，每條問題完成後方進入下一條，秩序良好，合安職員的答案亦顯得用心考慮，並非臨時應對，認為簡介會能解答居民對宏福苑安排的疑惑，「我自己頭先冇舉手提問，但其他街坊問嘅問題，好多都係我自己想問嘅，佢哋都答到。」

謝先生指，合安在會上提及由接管至今，處理大量文件及委聘測量師等工作，均未有向業主收取任何費用，「我欣賞佢哋係義務、免費幫居民做接管、管理嘅事情」。他又讚賞簡介會設有網上直播，方便未能親身出席的業主，會上亦使用簡報逐一解說各個環節，條理清晰，過程順暢。

記者：郭文卓