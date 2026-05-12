油價︱香港航空下調燃油附加費 赴日韓減$50 長途線減近$200
更新時間：18:46 2026-05-12 HKT
發佈時間：18:46 2026-05-12 HKT
發佈時間：18:46 2026-05-12 HKT
中東局勢緩和，航空燃油價格進一步回落，繼國泰航空後，香港航空今日（12日）亦宣布下調燃油附加費，當中飛往日本及韓國的燃油附加費將下調50元至339元；飛往歐洲及中東等長途機則下調198元至1,362元，5月18日起生效。
相關新聞：油價︱國泰下調燃油附加費 短途航班減至339元 長途航班減約200元 本月16日生效
香港航空燃油附加費（5月18日起）：
|由香港特別行政區始發往以下國家/地區的航班
|燃油附加費
|中國大陸
|港幣190/ 加元33.10/ 美元24.30
|汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞
|港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
|北馬裡亞納群島
|港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
|馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾
|港幣725/ 加元127.90/ 美元92.70
|西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 (不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾)
|港幣1362/ 加元237.20/ 美元173.90
|由以下國家/地區前往香港特別行政區的航班
|燃油附加費
|中國大陸
|人民幣150
|日本
|日元14,000
|韓國
|韓元106,400
|中國台灣
|美元43.30
|老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞
|加元59.00/ 美元43.30
|泰國
|加元59.00/ 美元43.30
|汶萊、印尼、越南
|港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
|北馬裡亞納群島
|港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
|馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾
|港幣725/ 加元127.90/ 美元92.70
|西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 (不包括馬爾代夫、尼泊爾)
|港幣1362/ 加元237.20/ 美元173.90
最Hit
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
2026-05-11 14:04 HKT
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
2026-05-11 17:55 HKT