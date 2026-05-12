油價︱香港航空下調燃油附加費 赴日韓減$50 長途線減近$200

中東局勢緩和，航空燃油價格進一步回落，繼國泰航空後，香港航空今日（12日）亦宣布下調燃油附加費，當中飛往日本及韓國的燃油附加費將下調50元至339元；飛往歐洲及中東等長途機則下調198元至1,362元，5月18日起生效。

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香港航空下調燃油附加費。

香港航空燃油附加費（5月18日起）：

由香港特別行政區始發往以下國家/地區的航班 燃油附加費 中國大陸 港幣190/ 加元33.10/ 美元24.30 汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞 港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30 北馬裡亞納群島 港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30 馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾 港幣725/ 加元127.90/ 美元92.70 西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 (不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾) 港幣1362/ 加元237.20/ 美元173.90