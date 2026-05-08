油價︱國泰下調燃油附加費 短途航班減至339元 長途航班減約200元 本月16日生效

中東局勢緩和，國際油價隨即波動。國泰航空今日（5月8日）宣布，本月16日起下調燃油附加費，長途航班由1,560港元，減約200元至1,362元；短途航班由389元下調至339元。

根據最新公布，往來香港及西南太平洋、北美、歐洲、中東及非洲等長途航班，從香港出發的燃油附加費將由現時的1,560港元下調至1,362港元。往來香港及南亞次大陸的中程航班，燃油附加費由725港元下調至633港元。至於上述未提及的其他航班，燃油附加費由389港元減至339港元。

國泰表示，為更靈活應對因中東局勢而急劇變化的航空燃油價格，燃油附加費會繼續每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。是次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

航空燃油價格進一步回落，本地主要航空公司剛宣布下調客運燃油附加費及再度下調貨運燃油附加費。

運物局：關注調整情況 確保合理透明

運輸及物流局局長陳美寶歡迎本地主要航空公司剛宣布下調客運燃油附加費及再度下調貨運燃油附加費，指局方會繼續關注相關收費的調整情況，確保過程合理及透明。同時，局方會持續與業界保持溝通，強調本地航空公司在其中所扮演的關鍵角色及社會責任，並透過香港旅遊業議會的網上平台（客運燃油附加費一覽表）及香港機場管理局的香港國際機場貨運數據平台，加強公開資訊發放，讓市民及貨運業界更清楚掌握燃油附加費的調整情況，以及提升市場競爭環境。