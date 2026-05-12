電動車一換一申請積壓 代理商：4000新車露天車場「晒太陽」 客戶投訴等兩個月

電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）3月31日屆滿後不再繼續，大批市民趕坐「尾班車」下單。根據運輸署電動車首次登記資料顯示，上月廣汽埃安GAC首次同時超越特斯拉Tesla及比亞迪BYD，成為單月最大贏家。

代理商黃毅力表示，自從內地取消了新能源車補貼後，早有預感特區政府或跟隨步伐收緊優惠，故提前租了大型停車場存放車輛，及擴展辦公室規模提升營運能力，但面對「一換一」中止後引發的趕購潮，仍是個挑戰。

黃毅力：交車要等兩個月 客戶抱怨太長

黃毅力透露，其公司上月交了500多台車、今月交600台車，相比過往每月約200台是極大提升。不過他說，目前旗下還有約4000台新車因為「一換一」申請積壓而「晒太陽」，以往公司每周都會舉辦車展活動，但由今年2月25日公布電動車「一換一」即將屆滿，公司沒再辦車展，因為要日夜加班，「咩活動都無搞，我們只係專心搞文件同交車」，才能做到運輸處發放牌簿後，公司兩星期內可交車的效率。

不過他坦言，雖已盡量縮短客人等待時間，但仍會收到客戶投訴要等兩個月，抱怨交車時間過長，他亦只能解釋目前是「嚴重樽頸」。

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運輸署早前表示，今年3月接獲約13,500宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍。署方已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序處理，並嚴謹核實申請，確保謹慎使用公帑。截至四月底，已處理當中約85%的申請，其餘主要於三月下旬遞交的申請預計將於本月中陸續完成處理。

署方強調，所有在3月31日或之前收到的合資格電動私家車首次登記申請（以運輸署接獲已填妥的申請表及所需文件日期為準），仍可享有首次登記稅寬減。如申請獲批，將交由本地註冊分銷商╱註冊進口者安排車輛進行首次登記手續。市民如有查詢，可致電1823或運輸署香港牌照事務處（2804 2637）。

記者：趙克平