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電動車「一換一」告終｜運輸署 : 共接13500宗尾班車申請 已處理當中85%

社會
更新時間：19:26 2026-05-06 HKT
發佈時間：19:26 2026-05-06 HKT

運輸署表示，運輸署今年3月接獲約13 500宗電動車「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過3倍。署方已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序處理，並嚴謹核實申請，確保謹慎使用公帑。截至4月底，已處理當中約85%的申請，其餘主要於3月下旬遞交的申請預計將於本月中陸續完成處理。

署方強調，所有在3月31日或之前收到的合資格電動私家車首次登記申請（以運輸署接獲已填妥的申請表及所需文件日期為準），仍可享有首次登記稅寬減。如申請獲批，將交由本地註冊分銷商／註冊進口者安排車輛進行首次登記手續。市民如有查詢，可致電1823或運輸署香港牌照事務處（2804 2637）。

運輸署今年3月接獲約13 500宗電動車「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過3倍。資料圖片
運輸署今年3月接獲約13 500宗電動車「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過3倍。資料圖片
運輸署今年3月接獲約13 500宗電動車「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過3倍。資料圖片
運輸署今年3月接獲約13 500宗電動車「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過3倍。資料圖片
運輸署指截至4月底，已處理當中約85%的申請，其餘主要於3月下旬遞交的申請預計將於本月中陸續完成處理。資料圖片
運輸署指截至4月底，已處理當中約85%的申請，其餘主要於3月下旬遞交的申請預計將於本月中陸續完成處理。資料圖片

 

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