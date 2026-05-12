Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅發局與波爾多葡萄酒行業協會簽署《諒解備忘錄》 未來五大範疇加強深化合作

社會
更新時間：13:50 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:50 2026-05-12 HKT

旅發局與波爾多葡萄酒行業協會（CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux）簽署新一輪為期5年的《香港及波爾多美酒佳餚旅遊推廣諒解備忘錄》，加強雙方在美酒佳餚旅遊推廣上的長期合作。 

根據新簽署的5年諒解備忘錄，旅發局與波爾多葡萄酒行業協會將於5大範疇深化合作：於年度「香港美酒佳餚巡禮」中展現升級內容；在重點海外市場展開聯合推廣；推出合作計劃吸引全球消費者；加強兩地美酒佳餚旅遊的知識交流；以及促進業界合作。 

旅發局主席林建岳表示，自2009年以來，在波爾多葡萄酒行業協會的大力支持下，旅發局成功將「香港美酒佳餚巡禮」打造成亞洲最令人期待的年度美食盛事之一，當中波爾多葡萄酒更是最受歡迎的亮點。香港和波爾多同樣熱愛美酒佳餚，這項令人振奮的新協議將會是重要的里程碑，開展兩地更緊密合作的新篇章。期待繼續加強合作，攜手呈獻更精彩的「香港美酒佳餚巡禮」。同時，香港亦將於享譽全球的「波爾多美酒節」（Bordeaux Fête le Vin），向世界展示香港豐富多元的美食及葡萄酒文化。 

波爾多葡萄酒行業協會副主席Philippe Tapie表示，自2009年開始，香港與波爾多成為了緊密合作夥伴。今次很高興能進一步深化合作，共迎新機遇，不僅加強兩地美食文化交流，更藉香港作為重要門戶優勢，向中國、亞洲以至全球，展示波爾多葡萄酒與美食的優越特色。

在波爾多葡萄酒行業協會的支持下，去年的「香港美酒佳餚巡禮」吸引眾多旅客及市民入場，並為參展商帶來理想成果。旅發局將繼續豐富及提升活動體驗，致力將此盛事打造為香港必到的美食盛會，進一步向全球展示香港作為「亞洲盛事之都」的地位。 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
2026-05-11 14:04 HKT
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-11 13:18 HKT
黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖
黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖
影視圈
5小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
6小時前
5月12日飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫 驚心動魄96小時
飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫羅君兒 驚心動魄96小時
突發
14小時前
港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
21小時前
星島申訴王|寵物店擺烏龍 沖涼誤當剪毛 長毛貓慘變光禿禿 主人嚇呆痛哭
星島申訴王 | 寵物店擺烏龍 沖涼誤當剪毛 長毛貓慘變光禿禿 主人嚇呆痛哭
申訴熱話
6小時前
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
影視圈
2小時前
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
生活百科
22小時前