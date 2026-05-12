旅發局與波爾多葡萄酒行業協會簽署《諒解備忘錄》 未來五大範疇加強深化合作

旅發局與波爾多葡萄酒行業協會（CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux）簽署新一輪為期5年的《香港及波爾多美酒佳餚旅遊推廣諒解備忘錄》，加強雙方在美酒佳餚旅遊推廣上的長期合作。

根據新簽署的5年諒解備忘錄，旅發局與波爾多葡萄酒行業協會將於5大範疇深化合作：於年度「香港美酒佳餚巡禮」中展現升級內容；在重點海外市場展開聯合推廣；推出合作計劃吸引全球消費者；加強兩地美酒佳餚旅遊的知識交流；以及促進業界合作。

旅發局主席林建岳表示，自2009年以來，在波爾多葡萄酒行業協會的大力支持下，旅發局成功將「香港美酒佳餚巡禮」打造成亞洲最令人期待的年度美食盛事之一，當中波爾多葡萄酒更是最受歡迎的亮點。香港和波爾多同樣熱愛美酒佳餚，這項令人振奮的新協議將會是重要的里程碑，開展兩地更緊密合作的新篇章。期待繼續加強合作，攜手呈獻更精彩的「香港美酒佳餚巡禮」。同時，香港亦將於享譽全球的「波爾多美酒節」（Bordeaux Fête le Vin），向世界展示香港豐富多元的美食及葡萄酒文化。

波爾多葡萄酒行業協會副主席Philippe Tapie表示，自2009年開始，香港與波爾多成為了緊密合作夥伴。今次很高興能進一步深化合作，共迎新機遇，不僅加強兩地美食文化交流，更藉香港作為重要門戶優勢，向中國、亞洲以至全球，展示波爾多葡萄酒與美食的優越特色。

在波爾多葡萄酒行業協會的支持下，去年的「香港美酒佳餚巡禮」吸引眾多旅客及市民入場，並為參展商帶來理想成果。旅發局將繼續豐富及提升活動體驗，致力將此盛事打造為香港必到的美食盛會，進一步向全球展示香港作為「亞洲盛事之都」的地位。

