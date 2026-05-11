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母親節︱餐飲生意約3.5億遜往年 業界變陣「救亡」戒兩大惡習 不用再「侷住點」節日套餐？

社會
更新時間：11:36 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:36 2026-05-11 HKT

昨日是母親節，不少子女帶同母親外出用膳，有酒樓負責人指，雖然早午生意座無虛席，惟晚市生意額只及去年同期五成，難以「翻枱」。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近年市民北上消費持續，市民飲食習慣轉變及選擇較多，均影響本地餐飲生意，昨天整體餐飲生意比往年稍為遜色，單日生意額約為3億多至3.5億元，不及過往最高峰期逾4億元的表現。他提到，業界近年也意識到問題，正開始戒除兩大為人詬病的「壞習慣」。

市民傾向「即興」及避開正日慶祝

黃家和今早（11日）在電台節目表示，今年母親節提早訂座情況不算理想，節日前兩天的訂座率僅約七至八成。他分析，由於現時市場選擇眾多，不少市民不急於提早預訂，而是傾向在正日「即興」尋找餐廳。此外，市民亦未必集中在正日慶祝，前一天星期六的生意表現亦不俗，部分人甚至提早於「五一黃金周」期間已經慶祝。

以往母親節，中式酒樓往往是最旺場的選擇，但黃家和表示，今年中式酒樓的表現轉差，雖然早午市暢旺，但夜市堂食部分酒樓甚至未能滿座。只有個別地理位置好、靠熟客，並推出宣傳及減價優惠的酒樓，才能錄得滿座甚至做多於一輪生意。

食肆取消限時及強制套餐吸客

他觀察到，市民的飲食習慣正慢慢轉移，不再局限於中式餐飲，西式餐廳及酒店自助餐在今年的表現相對較旺。加上自通關以來，不少港人習慣在假日北上消費，今年母親節亦有大批市民前往深圳及大灣區慶祝，進一步分薄了本地餐飲業的客源。

黃家和又稱，面對行內激烈競爭及北上消費的壓力，本地餐飲業亦作出營運上的調整。以往母親節，中式酒樓多數要求食客點選節日套餐，且未必提供散點菜式，以往亦有很多食肆限時交枱的做法，被人詬病，令部分食客感到反感。黃家和指出，今年不少酒樓已改變做法，容許客人單點普通菜式，並取消限時用餐，以提升服務水平及競爭力。

首季生意額錄278億僅屬「合格」

在收費方面，黃家和表示由於競爭激烈，加上顧客消費「睇住個荷包」，業界不敢大幅加價，整體餐飲價格與去年相若。他透露，今年第一季餐飲業整體生意額約為278億元，按年僅錄得約1.1%的輕微升幅。他形容這個成績雖然「算合格」，但與業界的期望仍有差距，反映餐飲業未來仍需在提升服務及吸引力上多下工夫。

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