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母親節︱酒樓早市暢旺 惟晚市訂座「削半」 經理料全日生意只得去年四分三

社會
更新時間：15:04 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:04 2026-05-10 HKT

今日（10日）是母親節，不少市民專程與媽媽外出飲茶慶祝，或到花墟買花送贈。有酒樓負責人表示，早市生意理想，惟晚市訂座僅及去年一半；花店則指人流雖略減，但客人「疏爽」一次購買多束鮮花，整體生意不錯。

旺角一間酒樓今早生意不俗，有市民三代同堂一同慶祝。李太與丈夫、女兒、女婿及孫女一家五口聚餐，她笑言：「很開心，母親節慶祝一下，大家相聚。女兒有孝心，叫我們來喝茶，之後會逛商場、參觀博物館。」李小姐則說，今年收到10歲女兒送贈的牡丹花、心意卡及曲奇作為母親節禮物，感到十分欣慰。市民葉先生表示，母親付出很多，「要照顧家庭，又要教好女兒。」

一家五口料全日消費千元

林太一家五口同樣前來飲早茶，她說照顧子女雖然辛苦，但今天非常開心，「希望女兒讀書用功，丈夫賺多點錢。」丈夫林先生透露，正考慮晚上再外出食飯慶祝，或買海鮮回家下廚，預計全日消費約1000元。他更即時向太太甜蜜告白：「老婆，多謝你給我兩個子女，把他們照顧得很好、很乖、很孝順。」

酒樓料生意額僅及去年七成半

酒樓副總經理蘇萬誠表示，早市人流暢旺，但晚市訂座只及去年一半，預料全日生意額僅為去年的七成半。他分析生意下滑原因：「與生活習慣改變有關，不少市民習慣早吃飯、早休息，不會吃得太晚，晚上8時已沒有客人前來。」

在花墟，花店做到「冇停手」。黎先生花一千多元購買3束鮮花，送給太太、岳母及母親，他說希望答謝她們維持家庭和睦，「女士在家庭的角色很重要，除了家頭細務，有很多是生活上的各樣協調。」

記者發現黎先生的三束鮮花「有大有細」，笑問是否厚此薄彼。他打趣說，這是因應收花對象的背景，經過「精密計算」：較簡單、細小的一束送給母親，「因為我有很多兄弟姊妹，不想自己送的花比其他人的大束。」大的一束送給岳母，「因為太太是獨生女，我要把握機會，送大束花給岳母。」他補充，花束設計別具巧思，「例如這束花用了油畫概念拼砌，我覺得很有特色。」

鮮花店客流較去年少惟生意仍佳

黃太與孫女一同逛花墟，她說今天前來領取女婿訂給自己的鮮花，亦會買花送給其他親戚。她感言：「今天母親節很開心，但即使不是母親節，也希望天下媽媽繼續開心。」孫女戴小朋友亦買花送給媽媽：「多謝媽媽照顧我，我想跟媽媽說，母親節快樂！」

鮮花店員Daisy表示，今年人流較去年略減，但生意依然理想，有客人一次購買四、五束鮮花，以牡丹、康乃馨最受歡迎。「大家都很捧場，支持香港，個個都來花墟買花。」

記者：蕭博禧
攝影；蘇正謙
 

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