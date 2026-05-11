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新聞追擊︱大學生求職似較往年困難 獵頭顧問建議學生主動裝備自己

社會
更新時間：08:05 2026-05-11 HKT
發佈時間：08:05 2026-05-11 HKT

大學生求職似較往年困難，有獵頭及招聘顧問公司負責人指出，目前市場上不少行政類工作崗位已被AI取代，相關職位大減六至七成，建議學生主動裝備自己，提高軟技能等專業技能以外能力，以應對急速變化的職場環境。有大學表示會繼續因應AI發展，舉辦相關就業輔導活動。

調查指僅半數企業擬請應屆畢業生

CTgoodjobs今年1月公布《2025年畢業生薪酬及就業調查》，結果顯示僅54.1%企業計劃在未來3個月招聘應屆畢業生，其中41.8%只會聘請1人。毅知顧問公司董事總經理周綺萍接受《星島》訪問時亦指，2024至2025年間，市場整體對入門職位的招聘需求下降，尤其是行政類工作，減少幅度達六至七成，原因與工作性質有關：「行政工作入門崗位的工作通常較簡單、重複，現在很多崗位已被AI取代。」

毅知顧問公司董事總經理周綺萍建議大學生主動裝備自己，以應對急速變化的職場環境。
毅知顧問公司董事總經理周綺萍建議大學生主動裝備自己，以應對急速變化的職場環境。

僱主不願花時間培訓新人

周綺萍指出，雖然某些工作可以被AI取代，但相關職缺不會完全消失，因為企業需保留少數員工處理複雜個案，而涉及人際關係、複雜決策的高層管理職位難以被AI取代。

她認為，大學有責任根據勞動市場實際需求調整課程和收生策略，在全人教育與就業準備之間取得平衡。她又觀察到，僱主現時普遍不願花費太多時間培訓新人。被問及此現象是否會造成人才斷層，她說仍有一些公司具備資源培育新人，只是總體來說少了，故學生需主動裝備自己，「專業技能不夠的話，就用軟技能（溝通技巧、抗壓性、團隊合作、解決問題能力等）、語言能力、AI 技能等彌補，以應對急速變化的職場環境。」

記者：周育瑩

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