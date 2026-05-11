港鐵人氣「站見」展覽 提升體驗「載遇」回歸 新增列車模擬駕駛及多項互動展區

港鐵位於紅磡站的大型鐵路展覽擴充後，將於本月16日以全新名稱「載遇．站見」回歸，並每逢星期五、六、日及公眾假期，免費開放予公眾人士入場參觀。公眾人士可由今日早上10時起，於相關網站查看並預約30天內的場次。展覽在保留4架退役列車的同時，亦新增列車模擬駕駛體驗及多項互動展區，讓公眾一站式探索鐵路日常運作背後的專業工作，以及鐵路與城市發展的緊密連繫，同時推動鐵路文化保育與承傳。

「我要做車長」模擬駕駛港鐵列車

「載遇．站見」鐵路展延續原有展覽特色的基礎上，透過保留及活化退役列車和珍貴展品，讓公眾近距離接觸香港鐵路發展的重要見證。鐵路展擴充後，新增「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，參觀者可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，此體驗需另行預約及購買體驗套票，由68元至428元不等，並可獲得展覽獨家紀念品。

展覽亦新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，讓參觀者了解鐵路全天候安全運作的「幕後功臣」，從遊戲中培養對工程、安全及職業專業的認識。小朋友更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念。此外，展覽推出長達5米的巨型港鐵車票牆，展出逾2,500張經典車票及八達通，呈現車票設計與城市變遷的印記。同時，展覽亦透過多件珍貴展品，展示地下鐵路興建的重要里程碑。

楊美珍：展覽承載市民一段段鐵路回憶

港鐵公司行政總裁楊美珍早前與50位來自不同地區的兒童及鐵路迷，一同慶祝鐵路展重新開幕。楊美珍表示，紅磡站對許多香港人而言，見證着成長旅程中的無數個第一次，例如第一次乘火車旅行、送別親友北上等，因此公司選擇在這裏設置鐵路展。她指，「載遇．站見」鐵路展記錄的不只是鐵路發展，更連繫不同世代在人生旅程中的足跡，承載着一段段屬於市民的鐵路回憶。

她表示，原有展覽在2024年推出以來大受歡迎，曾接待23萬參觀人次，希望今次升級版展覽透過全新互動體驗及沉浸式展區，為公眾帶來一個寓教於樂的展覽空間，同時感受鐵路與城市同步發展，相信可吸引更多市民。她特別提到現場新的「打卡位」是一幅5米長的車票牆，相信參觀人士可以從中找到與自己有關的車票，例如生肖紀念車票。

前車長帶兒子體驗：玩之餘又學到嘢

曾擔任東鐵綫列車車長、現職車長培訓員鄧凱文帶兒子一同來展覽，她形容展覽非常好玩，兒子也很開心，尤其是模擬駕駛體驗，有不同列車場景，讓兒子更具體地明白自己的日常工作。她認為展覽內容多元，既有互動遊戲，也有鐵路歷史展品，讓小朋友「玩之餘又學到嘢」，加上紅磡站交通方便，適合親子參觀。

參加者葉小朋友指，最吸引的是車長體驗，可以了解列車日常運作，「更可以睇到車長室入面」，覺得新奇又有參與感。她表示今次是首次到訪，展覽很新穎，讓她更了解鐵路。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元