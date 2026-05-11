Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵人氣「站見」展覽 提升體驗「載遇」回歸 新增列車模擬駕駛及多項互動展區

社會
更新時間：07:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-11 HKT

港鐵位於紅磡站的大型鐵路展覽擴充後，將於本月16日以全新名稱「載遇．站見」回歸，並每逢星期五、六、日及公眾假期，免費開放予公眾人士入場參觀。公眾人士可由今日早上10時起，於相關網站查看並預約30天內的場次。展覽在保留4架退役列車的同時，亦新增列車模擬駕駛體驗及多項互動展區，讓公眾一站式探索鐵路日常運作背後的專業工作，以及鐵路與城市發展的緊密連繫，同時推動鐵路文化保育與承傳。

「我要做車長」模擬駕駛港鐵列車

「載遇．站見」鐵路展延續原有展覽特色的基礎上，透過保留及活化退役列車和珍貴展品，讓公眾近距離接觸香港鐵路發展的重要見證。鐵路展擴充後，新增「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，參觀者可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，此體驗需另行預約及購買體驗套票，由68元至428元不等，並可獲得展覽獨家紀念品。

展覽亦新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，讓參觀者了解鐵路全天候安全運作的「幕後功臣」，從遊戲中培養對工程、安全及職業專業的認識。小朋友更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念。此外，展覽推出長達5米的巨型港鐵車票牆，展出逾2,500張經典車票及八達通，呈現車票設計與城市變遷的印記。同時，展覽亦透過多件珍貴展品，展示地下鐵路興建的重要里程碑。

楊美珍：展覽承載市民一段段鐵路回憶

港鐵公司行政總裁楊美珍早前與50位來自不同地區的兒童及鐵路迷，一同慶祝鐵路展重新開幕。楊美珍表示，紅磡站對許多香港人而言，見證着成長旅程中的無數個第一次，例如第一次乘火車旅行、送別親友北上等，因此公司選擇在這裏設置鐵路展。她指，「載遇．站見」鐵路展記錄的不只是鐵路發展，更連繫不同世代在人生旅程中的足跡，承載着一段段屬於市民的鐵路回憶。

她表示，原有展覽在2024年推出以來大受歡迎，曾接待23萬參觀人次，希望今次升級版展覽透過全新互動體驗及沉浸式展區，為公眾帶來一個寓教於樂的展覽空間，同時感受鐵路與城市同步發展，相信可吸引更多市民。她特別提到現場新的「打卡位」是一幅5米長的車票牆，相信參觀人士可以從中找到與自己有關的車票，例如生肖紀念車票。

前車長帶兒子體驗：玩之餘又學到嘢

曾擔任東鐵綫列車車長、現職車長培訓員鄧凱文帶兒子一同來展覽，她形容展覽非常好玩，兒子也很開心，尤其是模擬駕駛體驗，有不同列車場景，讓兒子更具體地明白自己的日常工作。她認為展覽內容多元，既有互動遊戲，也有鐵路歷史展品，讓小朋友「玩之餘又學到嘢」，加上紅磡站交通方便，適合親子參觀。

參加者葉小朋友指，最吸引的是車長體驗，可以了解列車日常運作，「更可以睇到車長室入面」，覺得新奇又有參與感。她表示今次是首次到訪，展覽很新穎，讓她更了解鐵路。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
9小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
8小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
11小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
10小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
10小時前
第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。
六合彩︱頭獎2200萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
10小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
18小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
11小時前
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
15小時前
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
投資理財
2026-05-10 06:00 HKT