宏福苑聽證會︱關鍵證人不願親身作供 大律師公會：可作「不利推斷」 無阻委員會工作

宏福苑大火獨立委員會至今已舉行逾20場聽證會，外界關注委員會缺乏調查權，或影響尋找真相成效。大律師公會主席毛樂禮今日（10日）在電視節目《講清講楚》表示，相信透過普通法下的交叉盤問，同樣能尋找到事件真相。毛樂禮指，代表委員會的律師團隊會從多角度、多層次發問，而非只幫當事人作提問，加上當中也有5至6名大律師以義務形式協助居民，確保調查全面。

委員會缺調查權？毛樂禮：交叉盤問能尋真相

他指，目前有約26名大律師和資深大律師參與聽證會，或創歷史新高。不過，就部分關鍵人物未有親身作供、僅提交書面供詞，毛樂禮則指，委員會除了可考慮動用後備權力傳召外，在普通法傳統下，例如對因為擔心對自己不利而不願交出文件或拒絕出庭作證的人士，法庭可以作「不利推斷」，意指該人有機會沒交出一些對自己不利的證據，即使證人不親身作供，也不會影響委員會工作。

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收購業權同意門檻須達75%以上 否則易遭挑戰

由於今次聽證會並非根據第86章《調查委員會條例》成立，證人並不享有「免自證其罪」的豁免權。毛樂禮表示，從大原則而言「啲證據無理由係話用唔返」，聽證會上披露的證供及逾百萬份檔案，日後原則上均可作為民事或刑事跟進的依據，其中民事索償的舉證門檻相對較寬鬆，加上並非調查委員會，故會有較大彈性。

對於部分宏福苑業主不滿災後上樓執拾時間受限，質疑違反《基本法》對私有產權的保障，毛樂禮回應指，受憲制保護的私人財產權並非絕對。他坦言，這是一場非常特別的事故，認為當局制定行政決定時應兼顧「法、理、情」，相信當局會考慮市民的便利和安全等其他因素。

至於政府可能透過立法降低強拍門檻以收購業權，毛樂禮表示，雖然香港奉行資本主義，買賣一般建基於「你情我願」，但現有法例亦有例外，例如上市公司私有化、舊樓強拍等。他強調，最核心原則在於方案是否公平合理、是否按市價賠償，以及業主是否有渠道在法律上提出挑戰。至於具體門檻比例，他指案例上並無絕對標準，需視乎實際情況而定，但一般而言都要達至75%，甚至更高，否則很容易被挑戰。