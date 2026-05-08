華潤隆地在港舉辦首屆職業技能大賽 以實戰競技推動香港物管人才專業化發展

物業管理是香港社區日常運作的重要一環，前線員工的專業水平直接影響屋苑、商場及公共空間的服務質素與安全保障。隨着市民對服務品質要求不斷提高，如何提升一線人員的技能水平與職業發展空間，已成為物管行業的重要課題。

華潤隆地本周三（6日）在香港舉辦首屆職業技能大賽，主題為「以匠心・致美好」。賽事聚焦技工、清潔、保安及客服四大前線崗位，吸引109名員工參與，通過理論考核、實操比拼及精益改善提案，全面檢驗真實服務場景中的專業能力。

大賽項目緊扣日常服務場景，涵蓋設施維修、深度清潔、突發事件處理、CPR及AED急救操作、多語言投訴處理與客戶溝通等內容，體現物管服務中的安全保障、服務效率、現場判斷及客戶體驗。賽事另設「精益改善提案」加分項，鼓勵員工從日常流程中發現問題、提出優化建議，讓前線經驗進一步應用於服務改善。

經初賽及決賽角逐，40名優秀選手從四大崗位中脫穎而出。

大賽項目緊扣日常服務場景，涵蓋設施維修、深度清潔、突發事件處理、CPR及AED急救操作、多語言投訴處理與客戶溝通等內容。

有參賽在深度清潔項目中大展身手。

華潤隆地於5月6日在香港舉辦首屆職業技能大賽，主題為「以匠心・致美好」。

在人才培養方面，華潤隆地早於2024年啟動「藍天計劃」，提出「五年育千才」目標，通過課程培訓、資歷認證及校企合作，拓寬員工職業發展通道。從「藍天計劃」到此次技能大賽，公司正逐步將課程培訓、資歷認證與崗位實戰結合，推動人才培養更貼近服務需要。

經初賽及決賽角逐，40名優秀選手從四大崗位中脫穎而出。賽事期間，華潤隆地亦透過線上直播組織員工觀摩，促進不同崗位及項目之間的經驗交流，帶動前線員工重視技能提升與服務改善。

華潤隆地認為，物業管理服務質素最終體現在前線員工的每一次服務之中。公司希望透過技能競賽，讓員工在真實場景中提升專業能力，並將日常經驗轉化為持續改善的動力。未來，華潤隆地將持續以人才培養、技能提升及服務標準建設為抓手，推動前線從業者專業能力不斷提升，為香港物管行業的人才培訓與服務優化提供更多實踐經驗。