稱受13歲女童吸引帶回家性交拍片 36歲男判監2年2個月 官斥：為一己私慾犯案行為卑劣

36歲男文員以「遊車河」藉口搭訕13歲女童，文員將女童帶至住宅看電影後性交，期間男子以手機拍攝性交過程。男子早前承認與16歲以下女童非法性交及製作兒童色情物品等3罪，暫委法官李志豪今早在西九龍裁判法院（暫代區院）判刑時斥，被告與女童性交時拍下3張相片及3段影片，儘管沒有拍攝到女童的容貌及私處，亦沒有將影片流出，聲稱僅屬私人收藏，惟仍不減其行為的卑劣性，女童沒有同意拍攝影片，被告卻為一己私慾犯案，無視罪行對X的影響，終判處被告監禁2年2個月。

官斥被告為私慾犯案無視對X影響

李官引述求情指，現年37歲被告任職文員，沒有刑事定罪紀錄，與前妻育有11歲兒子，被告的母親患有抑鬱症，被告是母親的精神支柱，並患有強直性脊椎炎及哮喘，現已深感後悔。辯方另提及，被告在本案中沒有違反誠信，及作出恐嚇行為，惟X案發時告知被告其歲數是17歲，被告被捕後主動招認拍片。

李官判刑時指，被告與13歲女童X年紀差異足有23年，X年紀尚輕，惟被告與X性交時卻沒有用安全措施，可幸X沒有懷孕及患上性病，但被告卻拍下性交過程，更在同日不只一次與X性交。李官續提及，被告與X性交時拍下3張相片及3段影片，儘管沒有拍攝到X的容貌及私處，亦沒有將影片流出，聲稱僅屬私人收藏，惟仍不減其行為的卑劣性，X沒有同意拍攝影片，惟被告卻為一己私慾犯案，無視罪行對X的影響，而並非一次與X性交更增加罪行嚴重性，終判處被告監禁2年2個月。

性交期間無用套拍片影相供私藏

案情指，被告於2024年8月30日在天水圍的快餐店覺得13歲X吸引故上前搭訕，聲稱可帶X遊車河，X向被告表示可以遲回家甚至不回家，又答應當被告的女友，更跟隨被告到粉嶺皇后山邨的住所。起初他們觀看Netflix及飲啤酒，期間X嘔吐所以脫下衣物讓被告清潔。被告與X之後在睡房同床而臥，初時相擁其後接吻，被告在X同意下與其兩度性交，更轉換不同姿勢，性交過程約5到10分鐘，被告曾在X體內射精。

X曾問被告為何不使用避孕套，及表示不想畢業前生子。X察覺到被告以手機拍攝後叫停，被告照辦。被告聲稱出於好奇而拍攝相片及影片以供收藏，他未曾與人分享，該些相片及影片紀錄了性交過程。X同年9月向社工透露事件，事件報警處理，被告在警誡下稱「我同佢你情我願，我無強姦佢」，警方另搜出涉案的3張相片及3段影片。

案發時36歲的被告劉澄宇，承認兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，及一項製作兒童色情物品罪。控罪指被告於2024年8月30日至8月31日期間，在粉嶺皇后山邨某單位，兩度與13歲女童X非法性交；以及製造X的色情物品，即3張相片及3段影片。

案件編號：DCCC471/2025

法庭記者：黃巧兒