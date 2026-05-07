「金融界拳王」李振邦欺詐罪成求情指患罕見病不適合判囚 官指懲教署有適當支援 終判囚2年

上市公司前主席、「金融界拳王」李振邦被指助公司購入勞斯萊斯汽車時，誇大牌照稅款約80萬元。李振邦經審訊後被裁定串謀詐騙罪脫，欺詐罪成。辯方早前求情指李患罕見病喉痙攣及幽閉恐懼症，「坐監非常危險」。暫委法官黃士翔今於西九龍裁判法院（暫代區院）指出，李振邦明知實際金額亦有責任修改，卻選擇保留差額，不論有否預謀均屬嚴重罪行，監禁是合適選項。黃官接納李患罕見病及幽閉恐懼症，但認為無證據顯示還押會使他生命受到不必要風險，懲教署亦會有適當支援，因此判處入獄2年；黃官另下令李賠償涉案得益予受害公司。

辯方力陳被告健康狀況不宜入獄冀判社服令

辯方資深大律師謝華淵引述多份醫學報告求情，指李振邦罹患的喉痙攣屬復發性，李的復發頻率高，他曾在檢驗期間發作。喉痙攣的起因眾多，包括氣味、進食、空氣污染及物理壓力等，發作突然而無先兆。辯方續指，發作時會出現呼吸困難甚至窒息，嚴重可致血含氧量下降，影響腦部，多位醫生均指喉痙攣發作可以致命。如若發作，需由旁人進行急救動作，如下顎推舉法，更甚者必須到急症室求醫，進行外科氣道。因此辯方力陳監獄的環境不適合李振邦。

黃官回應指，監獄一定會有急救設施，而報告未明確提到喉痙攣患者不可以身處監獄。辯方解釋，在監獄內不能要求同倉囚犯時刻關注，一旦病發便立刻通知急救人員，單獨囚禁亦同理。反而「喺屋企就唔同啦」，家人會學習相關知識，並立刻協助。辯方擔心懲教署無相關經驗，若未能及時發現李振邦病發並通知送院，萬一出事「唔想懲教署負呢個責任」。

黃官反駁指「咁所有幽閉恐懼症嘅人都唔使坐監」，辯方強調李振邦屬特殊情況（exceptional circumstances），亦相信難有重複，不會令法庭自此開先例。辯方重申感化官建議李履行社會服務令，而懲教署的設施不能應對李突發性且致命的病情，冀法庭可索社會服務令報告。黃官提及醫學報告不建議李工作，他如何履行社會服務？辯方笑言感化官會適當安排，「相信唔會叫佢擔泥」，不會讓被告做勞動性高的工作。

官指監禁乃唯一選項 懲教署會有適當支援

黃官判刑時引述李振邦背景，李是基層家庭中的長子，他自少習武師從葉準，投身體育工作曾獲功夫國際獎項，有「南拳王」之稱。李赴美修讀營養學博士，其後曾任健身教練、美容中心顧問，撰寫專欄及為明星設計教程等。黃官續指，李是家中經濟支柱，家人因本案飽受情緒折磨。

黃官接納李振邦患罕見病喉痙攣，但指出懲教署院所均有專業醫生及護士駐守，尤其現在得知李的病情，懲教署及醫護人員會有足夠知識可作合適安排。黃官認為李的病情在獄內外均有風險，不會因還押造成復發風險。因此黃官認為監禁為唯一選項，並以2年半作起點；考慮到李已改過自新，過往熱心公益以及健康因素，黃官酌情減刑判處入獄2年。

42歲PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席李振邦被控於2020年12月18日至2021年1月7日期間，串謀他人不誠實地向PF Group虛假地表示，公司須向億鋒支付逾381萬元購買一輛汽車；另於2021年2月19日至3月3日期間，向PF Group虛假地表示須支付逾238萬元清繳一輛汽車的首次登記稅，導致李從中獲得利益，或導致PF Group有相當可能會蒙受不利。

案件編號：DCCC630/2023

法庭記者：雷璟怡