食環署利用人工智能系統打擊冷氣機滴水  料全年可處理400至500個黑點

食環署會於本月至9月展開大規模打擊冷氣機滴水行動，在全港選定超過300個冷氣機滴水黑點，採用第三代人工智能冷氣機滴水調查系統，以針對性策略加強執法。食環署助理署長（行動）溫智舜相信全年計算可處理400至500個黑點。

夜間調配七成人手 優先處理300黑點

溫智舜今（5月7日）在電台節目表示，在全港優先揀選了300個冷氣機滴水黑點，特徵是滴水情況比較嚴重，當中40至50個黑點更是影響市民候車。他又指，這些黑點通常位於舊區，大廈沒有安裝冷氣機去水喉管，而且面向街道。署方會利用冷氣機滴水調查系統 ，以及沿用去年開始的人手分配策略，將七成人手分配在晚上，三成人手在早上，專門針對冷氣機滴水高峰時段進行調查和執法。

他續稱，目前有300多名衞生督察在夏季時兼顧處理冷氣機滴水工作，如滴水情況獲大幅改善，人員會轉為處理其他地方，相信全年計算可處理400至500個黑點。

溫智舜指，署方今次採用第三代人工智能冷氣機滴水調查系統，增加了AI影像識別技術，配備紅外線夜視鏡，能夠遠距離探測，準確標示出滴水位置及源頭，執法人員只需在目標大廈對面馬路架設儀器，便能清晰偵測高達40樓的滴水情況，大幅減省以往只靠肉眼視察的調查時間。

第三代AI系統鎖定源頭成效翻逾倍

他指出，2023年全年僅處理3千部冷氣機，自2024年夏季開始應用該系統後，處理量倍增至6600多部冷氣機，2025年更增至8600多部，數字較2023年大幅飆升近三倍。目前全港19個分區已各配備一部新系統。署方未來亦積極探索更高自動化的科技，期望日後能結合3D地理物理數據，讓相機自動拍攝並直接標示出滴水單位的具體樓層與源頭。

溫智舜表示，署方從4月開始展開全港宣傳，期望市民正視及提早處理冷氣滴水問題，亦與物業管理公司緊密合作，在大廈及屋苑範圍派發宣傳單張及展示海報，亦在人流密集的街道設立宣傳站，教導市民保養冷氣機的防滴水方法，呼籲大眾在夏季前及早主動檢查及維修冷氣機。

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