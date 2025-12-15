食環署 : 今年累計處理8500部冷氣機滴水 明年夏季起應用AI自動偵測滴水位置

冷氣機滴水問題困擾不少市民。食環署發言人表示，截至上月30日，今年累計已處理約8500部冷氣機的滴水問題，較2023年多出約3倍，與去年同期比較亦增加超過3成，當中在署方鎖定的黑點，冷氣機滴水問題有顯著改善。

「洗樓」形式重點跟進各區約300個冷氣機滴水地點

食環署表示，今年採取全新行動策略，除繼續處理市民投訴外，署方人員主動出擊，以「洗樓」形式重點跟進各區約300個冷氣機滴水地點，亦鎖定30個對市民造成較大滋擾的黑點，包括巴士站、小巴站及行人通道等，展開每星期最少一次的執法行動，因應滴水問題多在夜間及清晨出現，署方亦調整調查人手分配，由以往日間7成、夜間3成，改為日間3成、夜間7成。

食環署亦積極應用創新科技，與創新科技署轄下物流及供應鏈多元技術研發中心合作研發冷氣機滴水調查系統，今年在各區應用成效顯著。該系統配備紅外線夜視錄像功能，能在夜間或低光環境下快速鎖定滴水源頭，偵測範圍達120米，足以覆蓋約40層高的大廈，大幅縮短調查取證時間。食環署計劃在現有冷氣機滴水調查系統的基礎上，開發人工智能影像識別技術，自動偵測滴水位置，精準定位源頭，以大幅提升調查準確性，並提高工作效率，期望於明年夏季開始應用。

此外，食環署與物業管理業監管局共同制定「處理冷氣機滴水問題」良好作業指南，為持牌物業管理公司及物業管理人員提供相關指引。署方亦持續推廣物業管理公司協助處理冷氣機滴水事故計劃，邀請私人屋苑的物管公司協助處理相關投訴，目前已有290多個私人屋苑參與，平均每年處理逾4 000宗個案。