宏福苑聽證會︱審批生口時以為是保護窗戶 ICU：無意識到係畀人出入

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，亦是第四輪聽證會的第2場會議。聽證會將傳召一位證人，房屋局獨立審查組（Independent Checking Unit，ICU）高級屋宇保養測量師容兆倫。

5月7日聽證會重點：

容兆倫同意，小型工程監管制度下，無要求定期巡查，只會在收到具體投訴或查詢時，才會實地巡查。

宏福苑改建及加建工程被歸類為小型工程第二級別，即中等風險，無需專業人士監督。容兆倫解釋，大維修的外牆工程僅涉及翻新與換飾面，如範圍較小其實風險較細。

ICU對小型工程審查分3種抽樣檢查，其中「實地審查（SAC）」是完工後才進行，故宏福苑不會被審查。委員會質疑完工後才審查「工人已經走晒，棚已經拆晒」，容兆倫稱SAC只確保工程成品符合規例。

ICU接獲48份翻新相關小型工程申請，只隨機抽選兩份進行基本審查，涉及宏昌閣及宏志閣，註冊承建商非宏業，而是置富建築。

容兆倫指，審批生口時以為相關部分屬窗戶臨時保護措施，「當時冇意識過呢個係畀人出入嘅生口」。

ICU指與屋宇署溝通有誤差，屋宇署在大火前未告知更新抽樣巡查指引，新措施下，小型工程又有監工計劃書的一級工程中，會隨機抽取不少於20％作實地巡查。

陸啟康批評容兆倫解釋牽強，令人感覺是推卸責任。

房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫（右二）。

【12:42】就生口情況，代表政府的資深大律師孫靖乾問容兆倫，看到窗戶轉成木板時，記憶中有何觀察。容兆倫指，留意到有部分窗戶以板蓋上，其他狀况則與原本一樣，未見換成防火窗，強調如明顯違反建築條例或有危險情况，他會表示關注。

孫靖乾再問ICU員工組成時，容表示，該組共有14名員工，其中包括4名專業同事、5名技術人員，其餘為文書同事。

孫靖乾再問容是否同意有關部門在事件中負有一定責任，而非試圖推卸責任。容同意「我要將我所知道的都要講出來，不是因為我不知道就不關我事，我從來沒有這樣的打算。」

陸啟康批評容兆倫解釋牽強似推卸責任

【12:10】陸啟康表示，委員會代表律師向容兆倫提出多條問題，但對方的解釋相當牽強，令人感覺是在推卸責任。

容兆倫解釋，有關與屋宇署的溝通情況，並非事後試圖歸咎他人，而是事後才發現屋宇署存在某種做法，而他們此前確實不知情。容兆倫強調，他的意思並非「你不說我便不做」。

ICU現時有14名成員

委員會委員歐陽伯權關注現時ICU有幾多人？容兆倫回應表示有14人。

杜淦堃指，屋宇署於2023年實施兩項涉及小型工程監管的新政策，要求隨機抽查不少於20%的新監工計劃書作實地巡查。容兆倫解釋，是指本身受審查而且有監工計劃書的工程當中，再抽查20％項目。

不過，杜淦堃認為即使採用新目標，ICU所進行的實地安全巡查次數依然非常有限，假設一個月僅有5宗個案，按20%計算亦只會抽查一宗。被問及會否考慮增加巡查比例時，容兆倫回應稱，現階段會繼續按既有安排執行，並會適時提高所佔百分比。

ICU：親身到場能看出問題

【11:35】委員會主席陸啟康關注目前監管似乎過於側重施工前的審批，但對「施工過程是否安全」卻近乎「零監管」。容兆倫回應稱，根據小型工程規例，施工過程會由專業人士跟進。陸啟康指：「變相你哋對呢啲嘢好容易就忽略咗，因為你哋都無留意。」

獨立委員會委員陳健波指出，聽證會上多次有人就「生口」問題作供，勞工處認為有需要，消防處則指出存在風險。他追問ICU兩組之間有否討論過「生口」的安全問題，直言「好明顯係一個安全隱患」。容兆倫承認「事前冇諗過，大火之後才有討論。」

陳健波強調，社會不斷轉變，安全標準亦須持續檢討改進，並呼籲相關人員應以同理心審視風險：「你哋會唔會真係用平常心，你住喺度都覺得危險。」

杜淦堃指，若ICU在審查過程中「未見明顯違規」，是否反映現行制度可能存在極大問題？容兆倫同意。

杜淦堃續指：「但如果連專業人士都未能察覺的安全問題，我諗不可能期望普通居民會感到有問題，一般市民又如何能得知當中存在如此重大的風險？」

容兆倫回應稱：「單憑照片無法看出問題，親身到現場就睇到。」杜淦堃表示：「緊係啦，因為你哋都無到現場視察。」

ICU以為生口是窗戶臨時保護措施

【11:20】杜淦堃表示，ICU共接獲48份相關申請，並從中隨機抽選兩份進行基本審查，其餘46份未獲抽中的個案將不會處理。容兆倫同意。杜指，抽中作基本審查的兩份申請，涉及宏昌閣及宏志閣，主要包括樓梯間防護欄及窗戶改動。會上披露，註冊承建商並非宏業，而是置富建築；認可人士為黎家榮及戚務堅；檢驗人員則為吳躍。

會上亦展示了現場「生口」圖、圖則及監工計劃書。杜淦堃指出，ICU的審查由容兆倫所屬小組負責，現場監測小組（SMT）則審視監工計劃書，兩個小組均認為妥當後，審查方獲通過。ICU曾於2025年5月26日致函認可人士黎家榮，要求修改窗戶改動的物料等問題。最終，訂明建築專業人士提交經修訂的計算資料，ICU審核後認為合格。

杜淦堃詢問，審查期間是否有人留意到「生口」的存在。容兆倫回應指，當時留意到相關部分屬窗戶的臨時保護措施，認定為一個更換窗戶的工程，直至現時才知悉該處實為供人員出入的「生口」。他表示，開工前存在多種狀況，當時審查的重點在於小型工程是否合法。杜淦堃則指出，開工前該處已無窗戶，看似出入口。

容兆倫表示：「當時冇意識過呢個係畀人出入嘅生口」，引起在場人士嘩然。

杜淦堃追問：「人嘅『生口』？」容兆倫指：「即係畀人出入嘅『生口』。」杜淦堃再問：「你以為係爛咗？」容兆倫回答：「係。」

其後，杜淦堃展示另一張相片，指出該「生口」設有鎖具及警告標示，提醒切勿爬出，關注ICU會否認為後樓梯由窗變成板後，已不具保護性質。容兆倫則回應：「但個板可以保護個窗，個窗可以有不同狀況，當時睇法係咁。」

ICU指與屋宇署溝通有誤差 未被知會工地審查新安排

容兆倫證供提到，自己從未見過後樓梯「生口」，以往處理的房署維修工程均是用吊船分批進行，杜淦堃指生口都是動工後開、完工前關，既然ICU的實地巡查都只是動工前及完工後進行，自然未見過生口。杜亦不解，明明照片上的生口有上鎖，甚至有門可以打開，為何ICU仍可覺得該些改動是「為保護個窗」，容沉默，無正面回應。杜續指，ICU即使收到投訴做動工前實地審查（PSAC）是有可能發現生口，但其實ICU每年也只做25宗PSAC ，99.9%的工程都不會涵蓋。

另外，容兆倫證供也提到，ICU及屋宇署溝通有誤差，因為屋宇署新增了每年會在被選中做基本檢查（AFC），同時又有監工計劃書中的一級別工程中，抽取不少於20%工程作安全巡查，但指ICU在大火前並未被知會屋宇署更新了工地審查安排。容指出，宏福苑當時有2宗工程被抽中做AFC，且有監工計劃書，而同期只有另外一宗地盤工程合乎被抽取資格，稱如果ICU事前得悉有關安排，宏福苑有很大機會獲抽中讓ICU派員巡查。

杜斥容是否想對居民表示：「如果唔係屋宇署溝通問題，ICU就會派人到場，亦會發現生口？係屋宇署有問題？」容否認，只表明想帶出ICU事前不知道安排有更新。

杜又明言「講返早啲知道，唔係好有用。」容又同意，「ICU睇相睇唔出生口，但派人落場便會發現。」杜也質疑，即使有所謂20%安全巡查安排，但獲抽中做AFC，同時又有監工計劃書中的一級別工程數量稀少，從中做20%也可能只是每月做一宗，質疑其作用。容稱ICU會跟隨屋宇署做法，提升抽查百分比。

代表委員會的資深大律師杜淦堃。

宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督

【10:58】杜淦堃探討小型工程的分級及ICU審查工作。他指現行小型工程按風險分為三個級別，除較高風險的第一級別工程須委任訂明建築專業人士（PBP）設計及監督，並由註冊承建商施工，中等風險的第二級別，及低風險的第三級別，只須委任註冊承建商，無需訂明專業人士參與。

以宏福苑個案為例，杜淦堃指項目涉及8幢超過30層高的大廈，進行整棟外牆翻新，包括拆除石屎、更換飾面及搭建大量棚架；而相關小型工程申請共48份，其中24份屬第一級別，24份屬第二級別。然而，即使是第二級別工程，由於同時受強制驗樓計劃涵蓋，實質上仍須委任專業人士處理，惟純粹按小型工程制度，第二級工程僅依賴承建商自我監管，並無建築師或結構工程師核實。容兆倫同意。

因此，杜淦堃問到現行的大型工程「改建及加建工程」（A&A works）中，整棟大廈的外牆翻新會被視為「高風險工地」，質疑為何宏褔苑涉及大規模的大廈外牆翻新，工程卻被歸類為小型工程第二級別（中等風險），只需註冊承建商負責，無需專業人士監督。容兆倫解釋，原意是改建加建工程的外牆工作不單是維修或換飾面，同時還涉及其他改建加建，故風險較大；大維修的外牆工程僅涉及翻新與換飾面，如範圍較小其實風險較細。

不過杜指出，外牆工程始終牽涉行人風險，且宏福苑工程範圍大，也涉及水缸等改裝工程，質疑原有制度忽略了一類工程本身的風險。容兆倫同意「有問題」，認同原有制度下，小型工程極度依賴承建商自己。杜表示，屋宇署早前已表明，火災後已審視現行制度並將作出改進。

委員會質疑完工後實地審查「人走晒、棚拆晒」 容：只確保工程成品合規

至於ICU對小型工程申請的審查機制，杜指，除了收到申請後會進行基本的表格篩查，確保填表無甩漏，ICU對小型工程的審查分為3種抽樣檢查，分別為開工前的文件審核「基本檢查（AFC）」、完工後實地檢查的「實地審查（SAC）」，及開工前的「動工前實地審查（PSAC）」。

容兆倫同意，SAC是完工後才進行，故未完工的宏褔苑本就不會被審查。杜質疑完工後「工人已經走晒，棚已經拆晒」；容強調，SAC本身的目的也只是確保工程成品符合規例。

AFC及PSAC均是開展工程前進行，前者只涉及文件檢查，後者實地檢查的目標是防止承建商未按規定提交通知便偷步動工，其他工程安全問題並非檢查目標。容兆倫同意，ICU於工程進行期間並無實地監察方案，依賴其他人的投訴，及工程承辦商本身。

容兆倫證人供詞指本港小型工程制度屬「自我規管」

【10:19】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫在2020年10月14日加入ICU，2024年9月26日擔任小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。加入ICU前，容兆倫亦曾任職於房屋署屋邨管理處。

杜淦堃指，容兆倫的證人供詞提到，現時本港的小型工程制度屬於「自我規管」，主要依賴指定建築專業人士及註冊承建商進行工程設計與視察。

棚網及發泡膠投訴歸強制驗樓小組管

杜淦堃提到，宏福苑大維修涉及多項不同工程，ICU一共接獲48份與翻新相關的小型工程申請，24份屬高風險的第一級，另外24份屬第二級別。

容兆倫同意，小型工程監管制度下，無要求定期巡查，房屋署只會在接獲具體投訴或查詢時，才會實地巡查。若沒有與特定工程程序相關的投訴，則不會主動派員巡查。

杜淦堃隨後問及有關棚網安全和發泡膠封窗的投訴，容兆倫表示，兩者與強制驗樓小組有關，即另一名ICU代表古小平所領導的小組。他強調是內部分工，避免兩個小組重複處理同一件事。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：何健勇

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