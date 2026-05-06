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宏福苑聽證會｜後樓梯生口、發泡膠封窗等工程風險 均屬ICU管轄範圍

社會
更新時間：14:54 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:54 2026-05-06 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，亦是第四輪聽證會的第1場會議。由房屋局獨立審查組(Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供。在聽證會上，古小平承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否存在風險等，ICU有其監管責任。而他早前的供詞稱發泡膠作臨時工序不算違法，亦無防火性能要求。

代表委員會的資料大律師杜淦堃指古小平的供辭提及，負責註冊檢驗人員（RI）責任包括確保建築用料符合標準，但ICU與屋宇署同樣不會核實或澄清物料問題，或定期了解物料是否合標準。而根據《建築物(建造)規例》第16條，進行建築工程或街道工程，須採用適當的建造方法及程序及採取適當的預防措施。他進一步提問，後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網、被動消防裝置是否合規，以及棚架所屬的「ICU」（獨立審查組）是否需要承擔責任。

古小平承認，後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否存在風險、被動消防裝置是否合規、棚架會否造成危險，均屬ICU管轄範圍，相關事項須由ICU跟進及調查，之後才會轉交屋宇署。

監督工程靠RI自律 ICU對其質素、可靠性及誠信無審查機制

至於宏福苑後樓梯開「生口」的問題，古小平指ICU無察覺，承認並無於後樓梯視察。古小平亦承認若無人投訴則不會作出，只靠「RI」（註冊檢驗人員）自律及監督。被問到如何監察「RI」，古小平同意ICU對「RI」委任既無角色，也無審查，認為應由屋宇註冊制度和市建局招標妥。

杜淦堃亦質疑，即使RI與承建商未有按規定執行監察，署方單靠審查文件根本無法發現 RI 「講一套做一套」的情況，認為署方對RI的質素、可靠性及誠信並無審查機制。 

古小平表示，本身制度有RI監察工程，業主聘RI監督。他承認，ICU無定期巡查，接獲投訴「先做嘢」，依賴承建商及RI自律和監督 。
 

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