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拒面試本地合資格求職者 兄誠工程被禁輸入外勞兩年

社會
更新時間：12:33 2026-05-06 HKT
發佈時間：12:33 2026-05-06 HKT

勞工處今日（5月6日）宣布，因兄誠工程有限公司在「補充勞工優化計劃」下，無故拒絕面試合資格本地求職者，並提供失實資料，即時撤銷銷其在「補充勞工優化計劃」（優化計劃）下已獲得的輸入勞工批准及中止其已提交的輸入勞工申請兩年，以作制裁。

違規拒面試本地人 遭勞工處制裁

勞工處表示，該公司在優化計劃下已獲批的輸入勞工資格被撤銷，已提交的申請亦被中止。由即日起，該公司在未來兩年內提交的申請將不獲處理。

發言人解釋，早前調查發現，該公司在申請輸入空氣調節技術助理時，無合理理由拒絕面試一名合資格的本地求職者，同時向處方提供失實資料，違反了計劃中關於本地招聘的規定。

勞工處：僱主必須優先聘用本地勞工

勞工處發言人強調，所有透過優化計劃申請輸入勞工的僱主，都必須嚴格遵守計劃規定，優先聘用合適的本地工人。

發言人重申，若僱主違反勞工或入境法例、計劃或標準僱傭合約的條款，勞工處將採取行政制裁，包括中止其申請、撤銷已獲的批准，以及拒絕處理其後續申請。

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