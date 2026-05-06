姚柏良倡迪士尼樂園善用碼頭設施 設主題遊船串連大嶼山及維港遊

香港迪士尼日前公布業績，2025財政年度錄得淨利潤5.36億元，是連續第二年錄得盈利，並還清所有政府貸款，首次實現「零貸款」。立法會經濟發展事務委員會委員姚柏良期望樂園能發揮其強大國際品牌的角色，建議樂園可利用其海濱優勢及碼頭設施，發展迪士尼主題的海上旅遊，串連大嶼山景點以至維港遊，發揮更大的協同效應，帶動香港「藍色旅遊」發展。

關注如何創造香港獨有體驗

姚柏良今早（5月6日）在電台節目表示，雖然樂園憑藉創新及新園區的推出，連續兩年錄得盈餘，成績有目共睹，但更關心的是其如何保持長遠競爭力，如何繼續發揮香港迪士尼樂園本身這個如此強的一個國際IP，並持續創造「只有在香港迪士尼樂園才能找到的獨特體驗」，以及怎樣能夠站在整個香港旅遊業發展的角度，再發揮多些功能。

他強調，樂園做到財政穩健和保持強勁的吸客能力是基本要求，但社會的期望不止於此。他樂見樂園已配合政府的「旅遊業發展藍圖2.0」，朝着「+旅遊」的方向發展，並配合20周年與本港不同旅遊地標進行聯乘推廣，這些都是好的方向。他希望迪士尼做得好之餘，更能引領整個旅遊業同樣取得效益。迪士尼能利用其品牌優勢，產生更大的協同效應，惠及整個行業。

他又以樂園早前開幕的「魔雪奇緣世界」為例，認為該園區的成功，正因其為香港獨有，能提升吸引力，吸引來自世界各地的旅客，並增加回頭客的重遊意欲。「接下來除了有「Pixar Summer Fest」，未來還有一個新的漫威主題園區，這些都是其他地方沒有的新元素，能持續保持吸引力。」

建議推主題遊船開拓海上旅遊

除了擴建新園區，迪士尼樂園位處海邊，並擁有專屬碼頭，具備發展海上項目的絕佳條件。姚柏良認為應「想大一點、想闊一點」。他建議特區政府與園方探討跳出園區「幫助迪士尼出海」的可能性。

他解釋，香港正大力發展遊艇經濟及「藍色旅遊」，如跳島遊、環島遊等海上活動在疫情後越來越受歡迎。如果能有迪士尼專屬主題的遊船，便可以串連起不同的旅遊路線。大嶼山本身絕對有條件發展成為國際旅遊島，例如可從迪士尼碼頭出發，串連坪洲、長洲、大澳水鄉，以至長沙、貝澳等優美海灘，最後返回樂園，形成一個完整的旅遊環線；或開設由迪士尼碼頭出發的維港遊。此舉不但能善用樂園強大的IP功能，更為香港整體旅遊業創造更大的價值。

相關新聞：

香港迪士尼「無債一身輕」羅淑佩：將利用盈餘擴建 28及29年陸續推出新項目

